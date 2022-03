Nápad zprůchodnit kdysi využívanou spojku vznikl podle starosty města Jana Mazíniho v souvislosti s rekonstrukcí sítí a povrchu Podskalské ulice. „Při pohledu z Podskalské ulice jsme si všimli, že tam ten průchod je. V ústí do 1. máje byla ale zídka se starým telefonickým zařízením. Zjistilo se, že je ale už dlouho nefunkční, tak jsme si řekli, že průchod otevřeme,“ popsal Mazíni.

Jak přiblížil stavební technik investičního a majetkového odboru městského úřadu Pavel Ott, práce na rekonstrukci ještě nejsou dokončené. „Kompletně hotovo by mělo být během měsíce. Nyní čekáme na vhodnější počasí, kdy nebude v noci mrznout. Je totiž potřeba ještě přespárovat dlažbu,“ vysvětlil Ott s tím, že práce na obnově průchodu obnášely především odtěžení části zeminy a stavbu nového schodiště.V minulosti, kdy ulička chodcům sloužila, tam sice schody byly, časem však zmizely. „Kromě zaspárování kamenné dlažby zbývá ještě spodní část ulice dodláždit a osadit ji zábradlím,“ doplnil Ott.

Po dokončení rekonstrukce bude dalším krokem pojmenování uličky. Radnice v této souvislosti připomněla, že podle pamětníků kdysi končila v jedné ze zahrad v Podskalské ulici. Zaznamenaná je také v historické mapě takzvaných Císařských otisků z roku 1843.

„Kdo jí procházel, se můžeme jen dohadovat. Mohli to být židé nedaleko bydlící, pan Heller, kterému patřilo železářství ve vedlejších domech s popisnými čísly 10 a 11, nebo kdokoliv další,“ uvedlo město k vyhlášení ankety o nový název uličky, do které se mohou zapojit jak sami obyvatelé Úštěka, tak i jeho příznivci. Radnice přitom navrhla dva názvy: Židovská, podle bývalé nedaleké židovské čtvrti nebo Úzká. Další tipy od lidí na sebe nenechaly dlouho čekat. „Nachází se v ulici 1. máje, co třeba Májová ulička?“ navrhla Lenka.

Mezi nejužší ulice v Česku, které nesou vlastní název, patří Katova ulička v Kadani na Chomutovsku. Je dlouhá 51 metrů a nejužším bodě má jen 66,1 centimetru. Turisty oblíbená je také ulička v pražské čtvrti Kampa u ulice U Lužického semináře. Spára mezi dvěma domy má na šířku jen 50 centimetrů. Vzhledem k tomu, že ale není pojmenovaná, nejedná se o samostatnou ulici. 77 centimetrů na šířku má pak Koželužská ulice v jihomoravském Tišnově.