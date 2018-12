Úštěk - Vedení města Úštěk prohlasovalo dalšího uvolněného zastupitele, podle opozice to zatíží obecní kasu.

Opoziční zastupitelka Andrea Elísek a starosta Úštěku Jan Mazíni | Foto: archiv A. Elísek a Deník/Karel Pech

Dobře placená uměle vytvořená místa pro vlastní členy. To podle opozice představoval záměr spolku UHAF, který po posledních volbách ovládl úštěckou radnici. Kromě starosty a místostarosty chtěl další dva uvolněné zastupitele. Úštěk s necelými třemi tisíci obyvateli by ve čtyřletém volebním období vyšli na miliony. Na posledním zastupitelstvu nepodpořili návrh ani někteří členové UHAF, ale jeden uvolněný zastupitel nakonec prošel. Vypjatého jednání se účastnily desítky občanů.

Opozici návrh vedení města zarazil. Poukázala, že v Ústeckém kraji má čtyři uvolněné zastupitele jedině 50tisícový Děčín. Velikostí správního území srovnatelné Štětí má uvolněného pouze starostu, Roudnice starostu a místostarostu. „Celkové náklady města na dva platy by na celé volební období představovaly skoro pět milionů včetně odvodů a odstupného,“ varovala Andrea Elísek z opozičního Sdružení pro úštěcký region.

Podle starosty a lídra UHAF kontroverzní návrh nespadl z nebe. „Deklarovali jsme to na všech předvolebních setkáních s občany,“ ujistil Jan Mazíni. V obsáhlém volebním programu ale záměr chyběl. „V něm pro nás bylo důležité představit programové body. Ne to, jak jich dosáhneme,“ zdůvodnil Mazíni a dodal, že uvolnění zastupitelé na v podstatě manažerských postech městu prostřednictvím získaných dotací přinesou mnohonásobně víc, než ho budou stát.

Srovnání s jinými městy podle něj kulhá nejen velkým katastrem Úštěku, jehož slabinou je prý hlavně malý úřad. „Kolem 20 zaměstnanců je přetíženo rutinní agendou,“ myslí si starosta s tím, že vedoucí odborů nemůžou suplovat politický nebo manažerský post, který má obnášet jasnou vizi. Podle A. Elísek, která v komunálu působila po tři volební období v koalici i opozici, byl ale zatím pod každým vedením úřednický aparát dostačující.

Výběrové řízení? Spolek má prý své odborníky

Pro záměr automaticky dosadit své lidi na nově zřízené politické pozice má starosta také vysvětlení. „Pokud bychom vyhlásili výběrové řízení na úřednické místo, museli by se kvůli střetu zájmů vzdát mandátu, což jsme nechtěli.“ Podle něj by byl konkurz zbytečný, když má UHAF zdatné odborníky znalé místa a jeho problémů, kteří můžou hned začít pracovat. Do Úštěku se prý schopní manažeři beztak nepohrnou.

Kromě zajišťování vhodných dotací by měl uvolněný zastupitel i koncepčně řídit jednotlivé oblasti jako třeba cestovní ruch. Zvolený Roman Picura bude mít na starosti hlavně revitalizaci rybníku Chmelař. „I kdyby ze začátku nevyšla žádost o dotaci, bude mít co dělat,“ ujistil starosta s tím, že aby bylo vůbec možné něco s vodní plochou začít dělat, je třeba pozemkových úprav.

Opozice poukazuje, že nejen v tomto ohledu bude uvolněný zastupitel suplovat práci kraje nebo vyšších orgánů jako Státní pozemkový úřad, popřípadě k této činnosti vůbec nebude kompetentní. „Město se musí aktivně účastnit vyjednávání,“ je ale přesvědčený starosta s tím, že situace kolem Chmelaře je velmi komplikovaná a jen pod ním je na sto parcel různých vlastníků.

To už tedy bude úlohou 31letého absolventa České zemědělské univerzity a úštěckého patriota Romana Picury, který do konce roku odejde z pozice produktového manažera litoměřické strojírenské firmy Hennlich. Chmelaři se aktivně věnoval jako člen původně nepolitického sdružení UHAF. Na nové poslání se těší. „Ze strany opozice mě protiargumenty nepřekvapily ani nerozhodily,“ poznamenal Picura.

Mazíniho mrzí, že prošel jen on a ne druhá navrhovaná Kateřina Nováková. „Nemůžeme začít dělat všechno, co jsme chtěli,“ lituje. Rozčarovaný byl i z toho, že se hlasování pro Novákovou zdrželi nejen zastupitelé koaličního partnera UHAF, sdružení Sportovci pro Úštěk, ale i jeho dva vlastní členové. „Část opozice vyvolala emotivní situaci a některé zastupitele zmátla,“ vysvětlil si to starosta s tím, že si to v UHAF vyříkali a uvidí, co dál. Také ocenil věcný postoj bývalého starosty Pavla Kundráta během zasedání.

Úštěk trápí nezaměstnanost

Nováková se měla ve funkci uvolněné zastupitelky věnovat například sociální oblasti. „Město nemá schválený žádný strategický plán sociálního začleňování, kvůli tomu nemůže čerpat žádné granty v sociální oblasti,“ podotkl Mazíni s tím, že Úštěk má mimo jiné i nejvyšší nezaměstnanost v kraji.

Podle opozice se i počtem tří uvolněných zastupitelů stal Úštěk celorepublikovou raritou. „Žádné jiné město s největším počtem obcí a zároveň největší rozlohou do tří tisíc obyvatel jich podle dostupných dat tolik nemá,“ doplnil Martin Kostelný ze SNK Evropských demokratů.