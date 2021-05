„Ani se nám nechtělo vystoupit z vlaku,“ napsali čtenáři Deníku Linhartovi z Litoměřic, kteří si udělali výlet vlakem do Úštěka. Kritikou na turisty oblíbené městečko nešetřili.

„Úštěk si dělá reklamu, že je „Perla Českého středohoří“. Vzpomněli jsme si, jak jsme loni marně hledali ve městě restauraci, ve které bychom mohli poobědvat. Od místních jsme se dozvěděli, že ve městě žádná není. Město je ošklivé a špinavé, nikde nic, jen halda zaparkovaných aut. Městský úřad do ničeho neinvestuje, jako by se ve městě zastavil čas. Škoda, takové by to bylo krásné městečko,“ pokračovali Linhartovi v e-mailu zaslanému do redakce Litoměřického deníku. Připojili také fotografie vlakového nádraží, které i se svým těsným okolím skutečně volá po opravě.

Starosta Úštěka Jan Mazíni, který město řídí od roku 2018, odmítá tvrzení, že vedení radnice neodvádí žádnou práci. „Za dobu zvolení našeho zastupitelstva jsme udělali opravdu velký kus práce a postupně celé město zvelebujeme pro potřeby našich obyvatel i návštěvníků. Bohužel nelze vše udělat a vyřešit hned,“ uvedl starosta a připomněl, že konkrétně budova nádraží je v majetku Správy železnic, která má sice připravený projekt na rekonstrukci, ale čeká na finanční zdroje.

Kdy by k opravám vlakové stanice mělo dojít, není zcela jasné. Redakce se s touto otázkou obrátila i na Správu železnic, odpověď ale do uzávěrky vydání nepřišla.

Zároveň s rekonstrukcí nádraží hodlá město ve spolupráci se železničáři zvelebit okolní prostor a navázat ho na nedaleké bývalé horní nádraží, které v současné době upravuje spolek Zubrnická museální železnice.

„Mezi nedávné nebo probíhající investice města patří například postupné opravy areálu hradu. Záměrem je zde otevřít novou restauraci, muzeum a další volnočasové aktivity. V další části areálu je připravována rekonstrukce viničního domku a sklářské dílny přímo vedle městské vinice,“ nastínil Mazíni s tím, že nyní probíhají například dlouho očekávané rekonstrukce bývalé Chmelárny v Údolní ulici na sportovní centrum a tělocvičnu pro školu, Podskalské ulice nebo bývalého kina.

Se začátkem prázdnin mají v Úštěku začít i opravy základní školy, které zahrnou také budovu školních dílen, nebo rekonstrukce v domu dětí a mládeže. Ve stadiu projektu a žádosti o dotaci je nyní úprava cesty pod Ptačími domky.

Východisko hledá radnice podle Mazíniho také ze stávající neutěšené dopravní situace na Mírovém náměstí v centru města. Denně tu projedou stovky aut a desítky autobusů. V souvislosti s rušným provozem v historickém centru, kde je většina obchodů, služeb nebo institucí, tu tak nezřídka vzniká řada problémů. „Dopravní režim na náměstí bude v nejbližší době postupně řešen díky studii, kterou nechalo město vypracovat,“ informoval starosta.

Ve správním obvodu města s rozlohou zhruba 75 kilometrů čtverečních je dalších 22 vesnic. Dohromady na území žije asi 3000 obyvatel. „Od tohoto čísla se odvíjí malý rozpočet. Velké investice je možné realizovat pouze z dotačních programů, kterých se snažíme využívat v maximální míře. Věřím, že při návštěvě Úštěku mohou některé strašáky minulosti působit nevábně. Obnova tak rozsáhlého majetku a území není snadná a je to úkol na několik let,“ zmínil Mazíni a dodal, že ani restaurace nebo kavárny ve městě nechybí.