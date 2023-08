Že se stal hoteliérem, byla vlastně náhoda. Do Úštěku přišel vystudovaný učitel Miloš Doležal z Prahy v roce 2007. S otcem tu stavěl větší solární elektrárnu, vůbec druhou takovou v Česku. Do oka mu při tom padlo tamní desítky let staré ubytovací zařízení Racek. To v té době neprožívalo zrovna nejšťastnější éru. „Byl nehezký, kulantně řečeno,“ poznamenal k tehdejšímu stavu budovy podnikatel, který si ji přesto pronajmul a po roce zkušebního provozu nakonec i koupil. „Prvních pět let jsem tady i bydlel,“ popsal s tím, že postupně začal hotel zvelebovat.