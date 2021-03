Štěpánkovi to do Úštěka nemají daleko, bydlí totiž jen v několik kilometrů vzdálené vesničce Ostré. „V podstatě mě k tomu přivedl syn, který si všiml výzvy na veřejné brigády, jež tu spolek začal pořádat,“ vzpomíná Tomáš Štěpánek.

Oba dva chodí na nádraží pomáhat ve svém volném čase po práci a po škole většinou dvakrát do týdne a stráví tu pět až šest hodin. „Teď pracujeme hlavně uvnitř budovy. Momentálně budujeme sociální zázemí v podobě sprchy a toalet. Chtěli bychom s tím skončit do léta, aby to bylo už připravené pro brigádníky,“ doplňuje Jindřich Štěpánek.

Za dobrovolníky, kteří spolku nezištně pomáhají, je rád i člen výboru Zubrnické museální železnice a správce tratí a pozemků Petr Toman. „Všichni, kteří chodí pravidelně, se chtějí stát i členy spolku. Nouzový stav nám však nedovoluje svolat členskou schůzi, abychom je mohli přijmout. Přesto jsou tak obětaví, že stejně chodí pomáhat. A formou darů na naši kampaň platí i členské příspěvky,“ líčí Toman.

Právě kampaň „Jedem dál, příští stanice Lovečkovice“, jejímž cílem je prodloužení trati ze Zubrnic do Lovečkovic, je velmi úspěšná a spolku se díky ní za poslední rok podařilo vybrat přes 1,2 milionu korun. „Zároveň jsme jako vlastníci horního nádraží Úštěk, které jsme koupili od Českých drah absolutně zanedbané, začali s jeho rekonstrukcí. Prvním krokem bylo vyřezání náletové vegetace, terénní úpravy a nyní probíhá demontáž kolejiště,“ popisuje Petr Toman.

Následovat budou úpravy terénu, obnova odvodnění a po dosypání štěrkového lože se koleje vrátí zpět na své místo. Část z nich přitom pochází ještě z výstavby tratě z roku 1890.

Ocel, ze které jsou koleje vyrobeny, je ale kvalitní, takže je spolek bude moci dále využít. Po snesení jedné z kolejí byla očištěna i popelová jáma, kterou čeká oprava do původního stavu a v budoucnu u ní bude vodní jeřáb. „Část kolejiště bude po rekonstrukci sloužit k odstavení části vozidel našeho spolku, která nyní máme na nádraží ve Velkém Březně. Další část pak poslouží k příjezdu zvláštních vlaků od Lovosic nebo České Lípy,“ přibližuje Toman.

Před časem se totiž spolku podařilo obnovit odbočku vedoucí právě na tuto nedalekou trať. Nyní jen čeká na připojení, které zajistí Správa železnic. Historické vagóny z Velkého Března přiveze spolek právě tudy. Pokud půjde vše dobře, mělo by k tomu dojít už letos. Mezi další plány vedoucí k oživení nádraží patří také uvažované výlety na drezínách. Ty by v budoucnu jezdily směrem k Habřině po kolejích, které tam chce spolek obnovit.

A zatímco na kolejišti se činí pracovníci ze specializované firmy z Ústí nad Labem, která spolek sponzoruje, v samotné staniční budově pracují nyní hlavně zmínění dobrovolníci. Ještě před pár lety sešlý dům, v jehož prvním patře žijí nájemníci, získal například novou střechu. V přízemí ale vzniká zázemí pro brigádníky, kteří sem často přijíždějí i z daleka. „Ozývají se nám například skauti nebo dobrovolní hasiči, ale neměli jsme pro ně odpovídající ubytování,“ vysvětluje Petr Toman

To se ale už brzy změní. Před dokončením je společenská místnost s kuchyňkou, skříňkami na oblečení a osobní věci a televizí a zmíněné sociální zařízení. Hotová a zcela nová je už ložnice, kde se na palandách vyspí 12 lidí.

Kromě staniční budovy a kolejiště se počítá i s úpravou bývalého skladu. V dřevěném domku chce spolek vybudovat malé muzeum. „Výstava bude věnovaná železnici a vhodně zvolená tak, aby doplnila naše další expozice, které už máme v Lovečkovicích, Zubrnicích a v parní vodárně na ústeckém Střekově,“ nastiňuje Toman.

Po zimní přestávce začala odborná firma pracovat také prodlužce trati ze Zubrnic do Lovečkovic. Během týdne tak přibylo dalších 120 metrů nových kolejí. Tento týden má zároveň vypuknout i úprava železniční pláně mezi Lovečkovicemi a Touchořinami. Následně chce letos spolek začít s pokládkou kolejí od Touchořin k Zubrnicím v délce asi 1,3 kilometru.

Stavbu kolejí z obou směrů si vyžádaly dva mosty, které leží uprostřed. Jejich obnova bude totiž mnohem dražší a časově náročnější. Práce jsou proto rozvrženy tak, aby se nezastavila pokládka a současně se mohlo začít i s rekonstrukcí mostů.

V předchozích dvou letních sezonách brázdil silnici mezi Úštěkem a Zubrnicemi i historický autobus RTO. V pravidelných intervalech vyrážel vždy v sobotu a v neděli a těšil se velké oblibě u cestujících. Linku sponzoroval Svazek obcí Úštěcko. Podle Tomana není zatím jasné, zda se prázdninovou linku podaří spustit také letos.

Lokální trať Velké Březno – Lovečkovice – Úštěk/Verneřice byla vystavěna na přelomu let 1889/1890. Zrušená byla v roce 1978. Spolek Zubrnická muzeální železnice po letech snažení nejprve zprovoznil úsek z Velkého Března do Zubrnic. Tam s podporou Ústeckého kraje provozuje během sezony turistické vlaky. Postupně se snaží o další postupnou obnovu zbylých částí.

Trať je známá také z filmů Páni kluci a Rebelové. Scény z filmu Páni kluci z roku 1975 se natáčely mezi Lovečkovicemi a Úštěkem a hlavně v zastávce Levín. Železniční scény z Rebelů se v roce 2000 točily na mezi Velkým Březnem a Zubrnicemi a především na nádraží v Zubrnicích.