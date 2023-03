Úštěk je nejmenší městskou památkovou rezervací v České republice s necelými 2800 obyvatel. Kvůli rekonstrukci školy, kina a chmelnice se město dostalo do situace, kdy se stav bankovního účtu blížil nule a naopak faktury za provedené práce s milionovými částkami nabývaly na objemu. Nově zvolení zastupitelé stále naráží na další faktury a peněžní toky, které jim před volbami zůstaly skryty. „Ty měsíce po volbách byly opravdu strašné, ale první rozhodnutí vedoucí ke stabilizaci města máme za sebou. Zdaleka není vyhráno, ale dýchá se přece jen lépe,“ řekl starosta Ondřej Elísek.

Rekonstrukce školy měla být podle smlouvy dokončená 31. prosince 2021. Termín se ale posunul až na 28. února letošního roku. Školáci už se mohou nastěhovat, budovu však ještě čekají další práce, které už se dají dělat za provozu. Oprava vyšla na 40 milionů korun.

„Jenže nejen na školu, ale na celou řadu dalších projektů chodily schválené dodatky a ceny se neúměrně navyšovaly. Investiční odbor prověřuje stavy staveb, kontroluje kvalitu staveb a oprávněnost fakturací,“ uvedla vedoucí finančního odboru úštěcké radnice Šárka Kočová.

V Údolní ulici stojí komplex budov bývalé chmelárny v evidentně rozestavěném stavu. Stará omítka je otlučená, okna svítí novotou. „Tohle měla být nová víceúčelová hala se sportovním zázemím, jejíž rekonstrukci velkoryse objednalo minulé zastupitelstvo,“ řekla asi třicetiletá žena vracející se z nákupu kolem stavby a dodala, že rozdělaných projektů, které mají i několik let zpoždění, je víc.

Hala nebude

„Projekt zvaný chmelárna musí být pozastavený, město prostě nemá prostředky, aby financovalo několik tak náročných projektů najednou,“ řekl starosta Elísek. Součástí projektu byl i vznik nové sportovní haly. „Ta ale nevznikne,“ dodal Elísek.

Město na dokončení rekonstrukce chmelárny nemá peníze, a tak hrozí, že zůstane nejen nedokončená stavba, ale Úštěk zároveň bude muset vracet dotaci 22 milionů. „S vracením dotace je to zatím spekulace, jednáme s příslušnými odděleními ministerstev, ze kterých byly dotační prostředky čerpány, o dalších možných krocích. Je to jen jedna z možností, ta nejzazší, a děláme všechno pro to, aby tahle varianta nenastala,“ řekla Kočová.

Kino je černá díra na peníze

Další z projektů, který uvrhl Úštěk do finanční krize, je stále neukončená rekonstrukce kina. Smlouvu na opravu za více než 21 milionů korun podepsal 17. září 2020 minulý starosta Jan Mazíni a hotovo mělo být 31. prosince 2020. Dodnes se v kině nepromítá a i v tomto případě hrozí, že město bude muset vracet dotaci v hodnotě 18 milionů korun. Podle Elíska se v rekonstrukci kina „utopilo“ kolem 37 milionů a sál je naprosto nepřipravený. Zatím je předběžně schválena k užívání kavárna, toalety a předsálí.

Zemědělec Jan z nedaleké obce Ostré volí pro finanční situaci města ostrá slova. „Nevidím důvod pro tak rozsáhlou a drahou rekonstrukci kina. Rozumím tomu, že o kulturu je třeba dbát, ale místo promítacího sálu tam za ty miliony funguje jen kavárna,“ rozčiloval se Jan.

Podle Elíska město osekalo výdaje a jedná s věřiteli na splátkových kalendářích. Zároveň pozastavilo všechny projekty, které nebyly bezpodmínečně nutné. Zásadnější částky může město získat prodejem části lesů a pozemků. „Lesy ani pozemkové parcely nebyly ještě projednány v radě ani zastupitelstvu – jedná se o připravené stavební parcely k prodeji bez zasíťování,“ vysvětlil Elísek a dodal, že město musí být extrémně opatrné v zadávání nových zakázek, aby nedošlo k nějakým větším výdajům, což by byl právě případ zasíťování.