Andělé se vznášeli nad městem a hlásali všem krásné vánoce. To byl v sobotu 17. prosince Úštěcký advent aneb Vánoce jako od Josefa Lady, které slavily kulatiny.

Úštěcký advent. Nad městem se vznášeli andělé. | Foto: Deník/Karel Pech

"Slavíme dnes dvacet let prvního sletu andělů z kostelní věže v České republice a myslím, že minimálně dalších dvacet let budou přinášet v tomto adventním čase radost a pohlazení na duši," prozradil Libor Uhlík, který je strůjcem této jedinečné show. Ta každoročně láká tisíce návštěvníků právě do Úštěka. Poté co andělé slétli z věže kostela, mohli návštěvníci utratit nějaké penízky ve stáncích s občerstvením a nakoupit drobné dárky.