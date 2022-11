Hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller hned v úvodu připomněl 16 miliard, které do regionu zamíří z evropských peněz z Fondu spravedlivé transformace. „Bereme to jako startovní čáru transformace. Potřeba bude daleko více peněz, je to kapka v moři, ale bereme to jako začátek,“ přivítal hejtman miliardy, které půjdou do regionu na jeho proměnu.

Schiller připomněl, že se lidé nemusí ani v nynější energetické krizi bát prolomení limitů těžby uhlí, zároveň podle něj ale těžba nyní určitě neskončí. Za uhlí totiž zatím není náhrada, kraj jej chce ale co nejvíce nahrazovat, a i to podle hejtmana hovoří pro urychlení transformace.

A kde by podle hejtmana mohl být Ústecký kraj za 10 let? „Vidím světlo na konci tunelu. Za 10 let bychom mohli být lídry ve využívání vodíku. Chceme být vodíkovými lídry a už nyní na tom pracujeme. Také univerzita bude mít za 10 let jistě řadu nových výzkumných projektů. Náš kraj má obrovskou perspektivu,“ řekl Schiller.

Peníze pro obce i malé podniky

Jednou z výzev, kam by měly mířit peníze z fondu spravedlivé transformace, má být využití vodních zdrojů, například jezera Milada. Podpořeno má být z fondu zhruba desítka strategických projektů, ale i ty menší a střední. Transformace má mít v Ústeckém kraji čtyři pilíře – podporu podnikání, výzkumu a inovací, dále pak vzdělávání lidí, podporu čisté energetiky a revitalizace území. Kraj chce při energetickém managementu, který má stále více využívat nové a moderní zdroje, pomáhat také obcím a městům. Vypíše také granty, 200 milionů má jít na projektové dokumentace, 300 pro malé a střední podniky. Pro kreativní vouchery, pro audiovizuální tvorbu, která má propagovat region, je vyčleněno 80 milionů. Na obnovu území přispěje kraj 150 miliony.

Důležitost vzdělávání připomněl rektor ústecké univerzity Martin Balej. „Nabízíme už nyní studijní obor energetika, budeme chystat obor energetika se zaměřením na obnovitelné zdroje. Budeme dále rozšiřovat studijní programy, které pomohou vychovávat nové odborníky v potřebných oborech,“ sdělil Balej.

Během diskuse zazněla také důležitost fotovoltaických elektráren, které mohou využívat domácnosti a ušetřit tak za nákup energií. Jozef Partika z Energetického holdingu Malina zmínil možnost čerpání financí z programu Zelená úsporám, kde jsou žadatelé z Ústeckého kraje zvýhodněni 10 % navíc z celkové dotace právě kvůli „postižení“ regionu. „Důležité bude do budoucna vzdělávat lidi, jak energii využívat co nejlépe. Snažíme se o to, edukujeme je. Když to lidé umí, může být úspora energií až 70 %,“ uvedl Partika. Dobré by podle něj bylo umožnění sdílení energií mezi domácnostmi.

Zástupce společnosti Energetický holding Malina připomněl, že při instalaci nejčastější domácí fotovoltaické elektrárny na dům, která přijde na zhruba 450 až 500 tisíc, mohou zájemci výrazně uspořit právě žádostí o podporu od státu. „Maximální výše dotace je v Ústeckém kraji 225 tisíc,“ řekl Partika.

Gigatovárna

Dosavadní důležitost uhlí pro region zmínil František Jochman z krajské hospodářské komory. „Každý rok se v uhelném a souvisejícím průmyslu protočí 70 miliard,“ řekl. Dodal také, že velkým problém kraje je odchod kvalifikovaných odborníků do jiných regionů a zahraničí.

Dva moderní projekty, které mají kraj posunout „do budoucnosti“, přitom už nyní vznikají ve společnosti ČEZ. Jde o těžbu lithia na Cínovci, kterým se má zabývat jeho dceřiná společnost. „Bude to těžba co nejvíce šetrná k životnímu prostředí, za využití moderních technologií. Projekt je nyní ve fázi přípravy, mělo by tam být 3 až 4 tisíce pracovních míst,“ uvedl zástupce ČEZu Jaroslav Malsa.

Dalším projektem je plánovaná gigafactory, továrna, kde by v budoucnu vytěžené lithium mělo být použito do baterií. „Rádi bychom, aby vznikla v oblasti elektrárny Prunéřov. Také tento projekt je nyní ve fázi příprav,“ dodal Malsa.

„V našem kraji je spousta příležitostí. Věřím, že společně transformaci zvládneme. Věřím, že když potáhneme za jeden provaz, že se to podaří,“ dodal hejtman Jan Schiller.