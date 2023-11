Přestože RegioJet tendr vyhrál, zatím s ním Ústecký kraj smlouvu neuzavřel. Čeká totiž na uplynutí patnáctidenní lhůty pro podávání námitek. Ty vyprší příští týden. „Zatím máme předběžně rozhodnuto. Teprve po uplynutí lhůt můžeme říct, jak to dopadlo. Může se stát, že to některý z uchazečů napadne u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nebo podá relevantní nabídky a pak se vrátíme k jednacímu stolu,“ řekl krajský radní pro dopravu Marek Hrabáč. Vítězství v soutěži oznámil RegioJet v tiskové zprávě, Hrabáč její zveřejnění považuje právě kvůli možným námitkám za předčasné.

Pokud žádné námitky podané nebudou, je kraj připraven bez zbytečných odkladů podepsat smlouvu na příštích patnáct let. Kdy přesně vítěz vyjede zatím není jasné. „Smlouva je nastavena tak, aby měl dopravce od podpisu tři roky na přípravu. To znamená, že pokud se nestihne podepsat smlouva letos, posune se její začátek o rok,“ vysvětlil vedoucí krajského odboru dopravy Jindřich Franěk. Ještě před vypsáním soutěže kraj s jednotlivými dopravci konzultoval, za jak dlouho jsou schopni získat potřebné vlaky. Společně se shodli na tom, že do tří let je jejich výroba realizovatelná.

Deník požádal o vyjádření také další dva dopravce, kteří se o zakázku ucházeli. Ani Arriva, ani České dráhy do uzávěrky tohoto článku na dotazy nereagovaly. České dráhy ale již dříve avizovaly, že zváží možnost podání námitek. V tendru totiž nakonec jejich nabídka nebyla hodnocená, protože podala sníženou cenovou nabídku, což podle kraje nebylo možné. Již dříve ale v médiích zástupci Drah uvedli, že možnost podání námitky zváží.

Soutěžené vlaky by měly ročně najezdit přibližně 3,3 milionu kilometrů, což je více než polovina současných výkonů Českých drah v Ústeckém kraji. Součástí souboru tratí je ta mezi Děčínem a Kadaní, Děčínem a Litvínovem, Děčínem a Hněvicemi, Ústím nad Labem a Lysou nad Labem, Ústím nad Labem a Kláštercem na Ohří a z Chomutova do Karlových Varů.