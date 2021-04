„Pořád mi volají lidé, že by se u nás v ordinaci chtěli očkovat, ale prostě není možnost, není čím,“ rozčiluje se praktická lékařka Sabina Králová. „Jsem velmi zklamaná z distribuce vakcín. Od začátku se hlásím, že očkovat chci, jsme na to připravení, pacienty máme zaregistrované, pořád se připomínám, urguji, ale očkovací látku stále nemám,“ líčí žatecká doktorka.

Také její kolega Ondřej Vít na první dodávku čekal dlouho. „Po měsíci a půl, kdy se říká, že praktici mohou očkovat, jsme konečně dostali prvních sto dávek. Takže konečně začínáme v těchto dnech s vakcinací. Bohužel ale je těch dávek strašně málo,“ smutní mladý lékař. „Bude to stačit na osmdesátníky a devadesátníky, které máme v registraci, možná se dostane na pár sedmdesátníků. Potřebovali bychom daleko víc vakcín. Když nám je dodají, jsme rychle schopni proočkovat velké množství lidí,“ je přesvědčený Vít.

Aktuálně se očkovalo v přibližně polovině ordinací, které jsou v regionu ochotné se do vakcinace zapojit. „Zhruba polovina praktiků z těch, kteří chtějí očkovat, ale stále nedostala vakcínu,“ mrzí předsedu krajského Sdružení praktických lékařů Romana Housku.

V kraji je podle statistik kolem tří stovek praktiků. Ochotu očkovat a registrovat své pacienty vyjádřilo podle krajského koordinátora očkování 254 ordinací. „Pouze 154 z nich má ale registrováno k očkování 100 a více pacientů, což je zatím podmínkou pro přidělení očkovací látky AstraZeneca. Očkovací látky byly v baleních po 100 dávkách v Ústeckém kraji dosud přerozděleny mezi 124 ordinací,“ uvádí pro Deník krajský koordinátor pro očkování Petr Severa.

Vakcínu prozatím v kraji vůbec nedostalo 30 ordinací, které mají k očkování proti koronaviru registrované 100 a více lidí. Další praktici mají ale zaregistrované desítky pacientů, také ti zatím žádnou vakcínu nedostali. Podle krajského koordinátora by se na ně mělo dostat postupně, vakcínu by měli dostat později. Nejprve míří v balení po 100 dávkách do míst, kde je registrovaných více.

Praktičtí lékaři mohli podle vlády očkovat od začátku března. Jenže fakticky v Ústeckém kraji začali až zhruba v polovině března, navíc jen hrstka z nich. Vakcína tehdy dorazila jen do několika málo ordinací, a to v řádu jednotek. V dalších týdnech se pak situace zlepšila, vakcína AstraZeneca postupně dorážela do více ordinací. „Potřebovali bychom daleko více vakcín, stále jich není dostatek. Podle zpráv, které máme, by se v příštím týdnu mohlo dostat zase jen na zhruba třicet ordinací po sto dávkách,“ přibližuje Houska, který má ordinaci v Mostě.

Zda v příštích týdnech dojde k většímu zrychlení vakcinace u praktiků, zůstává zatím otázkou, dodávky AstraZenecy jsou nepravidelné a často nedorazí tolik dávek, kolik bylo v plánu. „Vakcíny pořád není tolik, kolik by bylo potřeba. Snažíme se ji spravedlivě distribuovat postupně podle toho, kolik jí vždy přijde. Větší dodávku očekáváme podle odhadů ministerstva zdravotnictví až na konci dubna,“ doufá krajský koordinátor očkování.

I ty ordinace, na které se už dostalo, si stěžují na malé počty dávek. Jen na několik málo míst, která ale sdružují třeba více ordinací, přišlo více vakcín. Ti lékaři, kterým očkovací látka již přišla, dostali v drtivé většina jednu dodávku, ve které je oficiálně sto dávek. „Dokázali jsme z toho natáhnout 120 dávek, naočkovali jsme kategorii 80+ a nějaké rizikové sedmdesátníky. Alespoň už se začalo. Jsme samozřejmě rádi za jakékoli množství vakcíny, všechno pomůže, doufáme ale, že jí brzy bude více,“ zůstává optimistou Miroslav Urban, který má ordinaci v Postoloprtech.

V ČR se zatím očkuje třemi různými vakcínami – Pfizer/BioNTech, Moderna a AstraZeneca. Právě posledně jmenovanou mají k dispozici praktici, a to kvůli tomu, že není tak náročná na skladování a převoz. Schválena už také byla čtvrtá látka od americké firmy Johnson & Johnson, ta zatím ale do ordinací nedorazila.