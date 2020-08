Jenže příjmy z posledních měsíců nestojí za moc. Pokud s propady nepomůže vláda, budou stát na kraji před otazníkem, jak uhradit letos objednanou dopravu. A možná při jejím plánování na příští rok sáhnou k proškrtávání spojů, aby ušetřili. Což nechtějí, a žádají proto o pomoc vládu. K aktuální výzvě hejtmanství v Ústí se připojil i Liberecký kraj. S iniciativou seznámili novináře zástupci obou samospráv a jejich úřadů na včerejší společné tiskové konferenci v Liberci.

Propad v krajské dopravě



Pokles tržeb na dopravě odhadují v Ústeckém kraji do konce roku na 155 milionů korun.

V meziročním srovnání byly v březnu příjmy o 46 procent menší, v dubnu dokonce o 70 procent.

Když se v březnu uzavřely školy, z dopravy fakticky obratem zmizelo půl až tři čtvrtiny pravidelných cestujících. „Zároveň vláda požadovala po krajích, aby rozsah dopravy zůstal zachován kvůli nezbytné mobilitě těch, kteří mohli nebo museli fungovat i nadále,“ připomněli ve společném prohlášení obou dvou krajů Markéta Voleníková z ústeckého krajského úřadu a Filip Trdla, mluvčí Libereckého kraje. Ústecký kraj skutečně zrušil víceméně jen takzvané „školní spoje“, kolem tří procent spojů. „Bylo mnoho cestujících, kteří jezdili veřejnou dopravou do práce, jako zdravotní sestřičky,“ připomněl náměstek hejtmana pro dopravu Jaroslav Komínek (KSČM). A protože tak to po krajích požadovala vláda, Komínek by také čekal, že se k tomu vláda adekvátně postaví. Navíc omezení některých spojů kraji příliš prostředků neušetřilo, jak by se mohlo zdát. „Autobus máme koupený, řidič je v práci, platíme za něj odvody,“ vypočítal Komínek.

Finanční ztráty v dopravní obslužnosti v regionu za březen a duben tohoto roku vyčíslují lidé z krajského úřadu na 82 milionů. „Stát by mohl krajům poskytnout peníze ušetřené za slevy na jízdném pro děti a seniory,“ zmínil vedoucí odboru dopravy krajského úřadu Jindřich Franěk. Podle dat z krajského úřadu to mohlo od března do června dělat kolem 24 milionů. „Neznamenalo by to žádné další náklady na státní rozpočet, protože se slevami už se tam počítá,“ dodal Franěk.

Komínek připomněl, že vláda už pomohla nebo chce pomoct Českým drahám. „Pokud uznala jejich argumenty, měla by přistoupit ke všem stejně,“ je přesvědčen Komínek.

Co se stane, když peníze vláda krajům přes jejich výzvu nedá? Hejtman Libereckého kraje Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj) na včerejší tiskovce v Liberci nejspíš mluvil z duše všem hejtmanům v zemi. A to když zmínil, že se pak může stát, že první na řadě bude při tvorbě nových rozpočtů krajské dopravy kvůli úspoře ořezání okrajových, málo vytížených linek. V praxi by to podle Půty mohlo vypadat tak, jako nyní v MHD v Liberci, kde se rozhodli zrušit noční autobusové spoje. „Může se stát, že okrajové dopravní linky, ve kterých je málo cestujících, budou první na řadě, až se bude rozhodovat o tom, kde ušetřit,“ řekl liberecký hejtman.

Podle Komínka by dokonce mohlo dojít i k omezení turistických linek, kterým se Ústecký kraj dlouhodobě věnuje mimo jiné proto, aby do regionu přivedl lidi, kteří tu utrácejí peníze. „To by přineslo další pokles cestujících a další pokles tržeb. Tím bychom roztočili spirálu,“ uvedl Komínek. „Věříme ale, že se státem najdeme společnou řeč,“ uzavřel náměstek hejtmana optimisticky.

Také poslední čísla dokazují, že lidé se do veřejné dopravy opět vracejí. Počet cestujících v regionu v červenci byl podle Fraňka uspokojivý.