Byty pro zdravotníky mají už řadu let vyhrazené například v Rumburku. Tamní nemocnice spadá od začátku července pod Krajskou zdravotní, když se stala pobočkou ústecké Masarykovy nemocnice. Původně byly vyčleněné pro Lužickou nemocnici. „Nyní je převedeme na Krajskou zdravotní. Byty zůstanou naše, jedná se pouze o převedení nájmů,“ uvedl rumburský starosta Lumír Kus. Kolik takových bytů nakonec bude? Rozhodne stejně jako v jiných městech zájem zdravotníků. „Držet je dlouhou dobu prázdné nemá smysl,“ dodal Kus. Krajská zdravotní shání do rumburské nemocnice hned několik lékařů, mezi nimi i primáře chirurgie.

Pro podobné projekty přitom nyní není ideální doba. Ceny nemovitostí během posledních měsíců vystoupaly do rekordních výšin, za dnešní cenu třípokojového bytu ve větším městě bylo ještě před časem možné pořídit rodinný domek.

Prázdné nemovitosti jsou totiž daleko od jednotlivých nemocnic a pro budoucí zaměstnance by příliš atraktivní nebyly. Už nyní je ale ubytováno několik desítek sester z Ukrajiny na ústecké univerzitě.

Kraj nebo zdravotnický holding aktuálně nemá k dispozici žádný objekt, kam by se bylo možné ihned nastěhovat. Neuvažuje se ani o využití některých prázdných domů, jako je například zámek v Liběšicích.

Děčín, Ústí nad Labem, Teplice, Most, Chomutov, Litoměřice a Rumburk. V těchto sedmi městech má v současné době své nemocnice Krajská zdravotní. „Dohodli jsme se, že vytipujeme nemovitosti vhodné k rekonstrukci, abychom je mohli dát jako nabídku zdravotnickému personálu,“ řekl po jednání krajské rady hejtman Jan Schiller. Prozatím se takto podařilo najít domy například v Mostě nebo Chomutově. „Zásadní otázka dnes už není ani tak výše platů, ale to, kde budou bydlet,“ dodal hejtman.

Podle vyjádření kraje jsou právě bytové problémy největší překážkou při nabírání nových zaměstnanců. Při shánění bytů se kraj chce spojit i s obcemi, nevylučuje ale ani výstavbu nových domů. Kolik jich bude opravdu potřebovat? To ukážou příští měsíce.

