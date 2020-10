Sklizeň jablek v severních Čechách

Roční sklizeň 2016 24 359 tun

Roční sklizeň 2017 17 166 tun

Roční sklizeň 2018 20 626 tun

Roční sklizeň 2019 12 453 tun

Odhad k 1.9. 2020 17 482 tun

Pozn.: uvedená čísla značí sklizeň v produkčních sadech

Zdroj: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Ředitel zemědělského družstva v Klapý Otakar Šašek zhodnotil, že úroda je letos průměrná a srovnatelná s tou loňskou. „Jablka jsou však pěkná. Lidé si je mohou koupit čerstvá přímo v našem skladu v Klapý, kde nabízíme od osmi do devíti odrůd. Cena je průměrně 25 korun za kilogram, tedy podobná jako v loňském roce,“ přiblížil Otakar Šašek.

Prodej jablek v ovocnářské hale probíhá zpravidla od září až do jara. Družstvo totiž ve skladu používá řízenou atmosféru a ovoce tak vydrží čerstvé celý rok. Vedoucí sadů ZD Klapý Zdeněk Kroc doplnil, že sklizeň bude v sadech ještě dva až tři týdny pokračovat.

Nyní zbývá sčesat zhruba 25 procent úrody. „Ta doba bude záviset na počtu brigádníků. Problém byl je vůbec sehnat. Tím, jak se zhoršuje počasí a ochlazuje se, tak někteří z nich už přestávají chodit do práce. Týká se to jak brigádníků z okolí, tak i těch agenturních ze zahraničí, z nichž někteří už odjíždějí domů,“ popsal Zdeněk Kroc.

Příliš spokojený s letošní úrodou jablek není pěstitel a prodejce ze Želkovic na Lounsku Hynek Joula. „Stejně jako v loňském roce nás letos potrápilo katastrofální sucho. Kvůli nedostatku vláhy jsou jablíčka poloviční,“ uvedl Joula.

I přesto už v Želkovicích prodej jablek takzvaně „ze dvora“ zahájili. Část z nich vykupují i od okolních pěstitelů. „Cena za kilogram je oproti předešlým letům trochu vyšší. Pohybuje se od 15 korun za menší jablka přes 20 až 25 korun za standardní a 35 korun za výběrová,“ doplnil želkovický sadař s tím, že některé odrůdy ještě na sklizeň čekají. Například goldeny, které ale kvůli horší kvalitě poputují ze sadů rovnou do mošťárny v Lounech.

Jabloně pěstitele Miloslava Jelínka v Těchobuzicích na Litoměřicku zase poškodily jarní mrazy. „Úroda však není nejhorší. Jablka už nabízíme zákazníkům přímo ze dvora. Jen cena je mírně vyšší než loni. Upravuji ji podle nabídky v marketech. Zásoby budeme mít až do jara,“ poznamenal Miloslav Jelínek. Co nestihne prodat sám, to od něj odkoupí prostředník, který jablka dodává do obchodních řetězců.