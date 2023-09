Další případ týrání zvířat řešily v minulých dnech úřady na Litoměřicku. Tentokrát šlo o několik slepic a kohouta. Původní majitelka se o ně nestarala dobře, a tak jí opeřenci museli být odebráni. Nakonec skončili v rukách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) a v útulku.

ÚZSVM daroval kohouta a slepice, které původně úřady odebraly kvůli týrání | Foto: ÚZSVM

Litoměřický městský úřad odebral sedm slepic a jednoho kohouta chovatelce kvůli opakovanému porušování povinností plynoucích ze zákona na ochranu zvířat.

„Opakovaného týrání se žena dopouštěla tím, že chovala drůbež v nevhodných podmínkách a zvířata také neměla k dispozici krmení. Sedm slepic a jeden kohout byli chováni v menším chlívku, do kterého dopadalo velmi málo denního světla. Neměli k dispozici hřady, hnízda ani nastlané prostory. Na povrchu byla sešlapána vrstva trusu a hlíny, celé prostory byly velmi špinavé a bez vhodné podestýlky,“ upozornili pracovníci ÚZSVM s tím, že zvířata neměla k dispozici žádné zrní. „Slepice byly celkově v horší kondici a částečně bez peří,“ dokreslili smutný obraz.

Týraná kočička Vinnie už má nový domov. Úřady ji zachránily z množírny

Pracoviště ÚZSVM v Litoměřicích, do jehož majetku drůbež připadla, ji dal do dočasné péče útulku Česká společnost přátel zvířat v Řepnicích. „Útulek sám požádal ÚZSVM o darování drůbeže do jejich majetku a ta si již užívá volného výběhu na místním trávníku,“ doplnili zástupci úřadu, spravujícího majetek státu.

O případu s neveselým začátkem a o něco lepším koncem informoval ÚZSVM ve středu 6. září. Jen několik dní poté, co převyprávěl příběh tříleté kočičky Vinnie. I ji musely před chovatelkou zachránit úřady, i ona se s ostatními tísnila v uzavřeném prostoru, bez vody a v nepořádku provizorní množírny. Vinnie si později ve stejném útulku vybral nový majitel.