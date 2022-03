Pracovníci z technických služeb a radnice se tam činili pět dnů. Bylo potřeba například vymalovat, položit nové podlahy, zajistit novou elektroinstalaci, zprovoznit mnohde chybějící topení nebo smontovat kuchyňské linky. Dalším krokem bylo zajistit potřebné vybavení, nábytek, pračky a ledničky. Na to měli zaměstnanci litoměřické charity pouhý den.

Jak přiblížila její ředitelka Karolína Wankovská, například postele pocházejí ze skladů charity, ledničky a pračky a další potřebné věci byly pořízeny z finančního daru města, další věci přinesli dárci. Azyl tu najde 22 lidí, převážně matky s dětmi.

„Kromě ubytování bude tato budova sloužit jako strategická pro komunikaci s uprchlíky. K dispozici tu budou mít odborné sociální poradenství, kdy s nimi navštívíme veškeré úřady. Nabídneme jim také duchovní podporu. Zároveň tu bude sklad humanitární a materiální sbírky, z něhož budeme dodávat potřebné věci do dalších budov ve městě, kde jsou lidé z Ukrajiny ubytovaní,“ nastínila ředitelka Wankovská.

Kromě ubytovny v Želetické ulici, kam první uprchlíci přijdou ve středu ráno, má město k dispozici ještě ubytovnu v Dykově ulici se zhruba osmdesáti místy a penzion patřící biskupství s kapacitou čtyřicet míst. Všechny tři budovy jsou v současné době už plné.

Hledají se další místa

Jak informoval starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč, ve středu se sejde se starosty obcí spadajících pod Litoměřice a společně budou koordinovat další pomoc a možnosti ubytování.

„Obce, které mají volné kapacity, už nám postupně předávají seznamy míst, kde by se lidé z Ukrajiny mohli ubytovat,“ uvedl starosta. Podle něj je zároveň důležité, aby byly centrálně soustředěné informace o počtech uprchlíků. A to hlavně v případě, pokud je někdo ubytuje ve svých soukromých bytech. Jak upozornila Karolína Wankovská, finanční i materiální sbírka charity stále probíhá. V tuto chvíli je v ní dostatek oblečení, obuvi, ložního prádla či kočárků. Co však bude i z dlouhodobého hlediska stále potřeba jsou potraviny, například třeba mouka, rýže, maso, zelenina a také hygienické a úklidové prostředky.