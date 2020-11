Tajemství. To je název nové únikové hry, která právě vzniká pod taktovkou Městských kulturních zařízení (MKZ) v Litoměřicích.

Podzemí. Ilustrační foto. | Foto: archiv Deníku

Situovaná bude do podzemí litoměřického hradu. Ředitelka MKZ Věra Kmoníčková informovala, že práce na ní pomalu finišují, a pokud vše půjde dobře, otevřená by měla být už do Vánoc.