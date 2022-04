„Jde o téměř bezúdržbovou jednotku, díky domazávacím patronám, které jsou její součástí. Systém je svou konstrukcí odolný proti prachu, což je důležité především proto, že se hlava kyvadla pohybuje těsně nad pískem,“ vysvětlil Kadlec.

Lasvit přivezl do Spojených arabských emirátů déšť zlatých světel

Dílo Art of Healing je jakousi arteterapií, která do moderní budovy přináší alespoň kousek historie. Obrovské, šestnáct metrů vysoké kyvadlo připomínající pero je sestavené z tří set křišťálových trubek, kde každý skleněný prvek má vlastní zdroj světla. Objekt kreslí do písku pod sebou počítačem naprogramované obrazy postav. Tento princip vychází z historie Nomádů, kteří si v poušti vystačili s klacíkem a pískem, pomocí kterých se vyjadřovali.

„Dodávku zajišťovala divize LIN-TECH společnosti Hennlich, která se vedle dodávek lineárního vedení zabývá také navrhováním a dodávkami energetických řetězů, kluzných pouzder nebo pneumatických prvků. Nejnověji se zabývá také automatizací výroby v podobě dodávek projektů s kolaborativními roboty Hanwha nebo 3D tiskem,“ doplnil mluvčí firmy Hennlich Martin Jonáš.