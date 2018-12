Litoměřice, Ústecký kraj /ROZHOVOR/ - Marek Malý přebudoval citroën z roku 1974 na pojízdnou kavárnu.

Ikonický citroën s kavárnou Marka Malého bývá ozdobou nejen adventních trhů. | Foto: Deník/Karel Pech

Marek Malý z Litoměřic se už od roku 1990 profesně pohybuje v maloobchodě a velkoobchodě. Původně vyučeného klempíře můžete téměř čtyři roky vidět v pozici milovníka kávy. Pětačtyřicetiletý podnikatel totiž provozuje stylovou pojízdnou retro kavárnu HY Coffee Point. S netradičním „stánkem“ se s blížícími se Vánocemi nyní objevuje na četných místech v Ústeckém kraji. „Sem tam se ještě někdo domáhá 'českého turka' a také je tu ještě nešvar 'presso s mlíkem', ale i s tím se nám pomalu daří něco dělat,“ říká Malý.

Proč jste se začal věnovat podnikání právě s kávou?

Dříve jsem byl čajový, ale zhruba před pěti lety mě zaujala kávová kultura. Prvotním okouzlením bylo, s jakou grácií se dají připravovat kávové nápoje koncovým konzumentům. Je to určitý rituál. Už ale při vzniku HY Coffee Point jsem zabředl výrazně hlouběji. Po pečlivém výběru jsem zakotvil u kamaráda Radima, který se dvacet let věnuje pražení výběrových káv. Další kamarád Marek mě zase zasvětil do světa zohýbaných trubek - rozumějme do technických detailů espressovačů. Nikdy totiž nestačí klouzat jen po povrchu, ale pro skvělý výsledek je potřeba proniknout k jádru věci.

Co všechno na vánočních trzích lidem nabízíte?

Předvánoční sortiment oproti „letnímu“ postrádá nespočet variant ledových kávových nápojů včetně míchaných. I tak ale nabízíme asi jedenáct druhů teplých kávových nápojů a fantastický ohlas u zákazníků má také naše čokoláda. Nejen u dětí. V naší nabídce pro zahřátí nechybí ani klasické předvánoční teplé nápoje, jako je svařené víno, italské bombardino či grog. Pro milovníky čajů máme celoročně osm druhů od Ahmad Tea. Další neopomenutelnou celosezonní stálicí je náš pečený sortiment. Ručně vyráběné cookies a máslové sušenky už poslaly do kolen stovky návštěvníků. (smích) Vše připravujeme s láskou, z nejkvalitnějších surovin a s péčí.

Jaký je vůbec v Ústeckém kraji o kávu zájem?

Káva a kávová kultura je stále na vzestupu. Sem tam se ještě někdo domáhá „českého turka“, který je na hony vzdálen pravé turecké kávě, a také je tu ještě ten nešvar „presso s mlíkem!“, ale i s tím se nám pomalu daří něco dělat. Nezřídka máme prostor se zákazníky o kávě u kávy pohovořit, a tak i o osvětu není nouze. Na trhu jsou ale propastné rozdíly v kvalitách konečných produktů.

Mají zákazníci nějaké specifické požadavky?

Tureček a presíčko za specifický požadavek nepovažuji. Spíš někteří zákazníci chtějí popsat a vysvětlit jednotlivé názvy kávových nápojů, aby se napříště snadněji orientovali v nabídce. Sem tam je poptávka po mléku bez laktózy, pro tyto zákazníky máme v nabídce mandlové a sojové mléko. Pozvolna se objevují zákazníci se svými pohárky na kávu. Těm každý nápoj zlevňujeme o tři koruny.

Jak vás zákazníci na vánočních trzích poznají?

Díky ikonickému vozu Citroën HY z roku 1974, který jsem si vlastnoručně zrekonstruoval a přestavěl pro účely kavárny, jsme na akcích nepřehlédnutelní. Nezřídka tak na kávu zavítá i automobilový nadšenec, se kterým je radost prohodit i pár slov na téma automobilu.

Kde všude se v prosinci budete vyskytovat?

V prosinci budeme k vidění nejen v domovských Litoměřicích, ale také na zámku v Děčíně, v Lovosicích a v Praze. Naši fandové nás sledují na facebookové stránce HY Coffee Point, kde zveřejňujeme termíny i místa akcí.