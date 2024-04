Zájem veřejnosti vyvolal pondělní zásah záchranářů a policistů na Mírovém náměstí v Litoměřicích. V ranních hodinách se tam strážníci a poté přivolaní zdravotníci snažili oživit staršího muže, který nejevil známky života. Marně.

Strážníci a zdravotníci se snažili oživit muže na Mírovém náměstí v Litoměřicích. Marně. | Foto: se svolením MP Litoměřice

Podle informací Deníku je zesnulým zhruba 60letý muž bez domova. Proč zemřel, je stále oficiálně neurčeno. Pravděpodobně se však nestal obětí násilného trestného činu. Nic, co by na takový scénář ukazovalo, nenašla policie ani na místě, ani to neukázalo následné vyšetření těla.

„Podle dosud zjištěných informací ani podle předběžného výsledku pitvy nic nenasvědčuje cizímu zavinění,“ uvedla v úterý 23. dubna policejní mluvčí a vrchní inspektorka Pavla Kofrová. „Dále ještě čekáme na výsledek odborné expertízy,“ dodala.

Muže se nepodařilo přivést zpět do života ani strážníkům s defibrilátorem, ani zdravotnické záchranné službě. Možných scénářů, co se mu stalo, je hned několik. „Hlavním podezřelým“ by mohla být mrazivá noc. V pondělí 22. dubna k ránu se totiž teplota vzduchu pohybovala pod nulou. To se mohlo člověku bez možnosti se někde zahřát stát osudným. Zejména, byl-li ve hře také alkohol. Stejně tak je možné, že podlehl náhlým zdravotním potížím.

Mohlo by vás zajímat: Čeští Romeo a Julie leží na hřbitově v Sutomi. Mají zajímavé sousedy