Zapadlo slunce a objevil se velký černý mrak, to fotografové nesnáší! Tuto scenérii nesnášel ani náš kamarád, fotograf, geodet a úžasný člověk Franta Janovský. Vždy s foťákem číhal, až se objeví první sluneční paprsky, ale bohužel, teď přišel ten osudný mrak a Frantu nám vzal. Franta tento týden opustil náš svět a bylo mu 79 let.

Budeme si ho pamatovat jako svérázného, ale sympatického statného chlapa, který nikdy nezkazil žádnou srandu. Byl nejenom uznávaný geodet, který spoluzakládal firmu Geos, pořádal automobilové závody a vůbec se zapojoval do místní kultury. Pak se ale chytil fotoaparátu a když poprvé zmáčknul spoušť, bylo jasné, že mu to zůstane až do teď. Franto, děkujeme za všechno, ale hlavně za kamarádství.

Nevím, v jakém nebi jsi, jestli v tom zeměměřičském, fotografickém nebo kulturním, ale měj se tam krásně a prosím, dohlídni na nás dole s těma foťákama, ať nemáme neostré fotky. Dobré světlo ti tam nahoře, Franto, přeje fotoreportér Karel Pech.