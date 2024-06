Zdenka Marie Nováková se prostřednictvím své malby chce podělit o zážitky a dojmy z přírody, často ale maluje i obrazy s hudebními motivy, při jejichž tvorbě vzpomíná na dobu, kdy se sama aktivně věnovala hudbě a tanci.

První docentka a průkopnice v mužském světě architektury

Zdenka Marie Nováková absolvovala Fakultu architektury ČVUT v Praze, soukromě studovala malbu. Od absolutoria pracovala souběžně v obou oborech. Uspořádala téměř padesát malířských výstav samostatných, účastnila se desítek výstav kolektivních.

Působila jako pedagog na pražské AVU, kde byla roku 1980 jako první žena v Československu jmenována docentkou na základě práce „Výtvarné dílo v soudobé tvorbě prostředí“. Její obrazy jsou zastoupeny v Národní galerii v Praze, v Galerii Hlavního města Prahy, v Oblastní galerii Liberec a v dalších prestižních galeriích a sbírkách domácích i zahraničních.

close info Zdroj: Stanislav Lada zoom_in Zdenka Marie Nováková.

Za uměleckou činnost jí byla v rorce 2002 udělena Cena Masarykovy akademie umění a ve stejném roce i Evropská medaile Franze Kafky. V roce 2018 získala Cenu Jože Plečnika za celoživotní přínos architektuře.

Je autorkou řady významných realizovaných architektonických návrhů, například Souboru budov zahraničního obchodu Chemapol–Investa v Praze 10 z let 1964-1970 nebo proměny interiéru Rotundy sv. Jiří na hoře Říp na Památník českého státu z let 1974-1979. Za scénář, projekt a realizaci interieru přesunutého gotického kostela v Mostě se stálou expozicí starého umění z let 1983-1988 získala dvě mezinárodní uznání a domácí Cenu Ministra kultury. Ve čtvrtek 27. června 2024 ji byla slavnostně udělena Česká cena za architekturu za celoživotní přínos.