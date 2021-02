„Dobré, pěkně zahrané. Ve třetím taktu jsi ale udělal chybu. Pojď, zkusíme to spolu znovu,“ říká učitel Vít Michna jednomu ze svých žáků a zároveň mu prostřednictvím videohovoru sám ukazuje, jak na to. Učí hru na bicí na základní umělecké škole v ústeckém Krásném Březně, v době koronaviru na dálku. Stejně jako další pedagogové se potýká s nástrahami distanční výuky, vymýšlí různá zpestření. Někteří rodiče ve školách po celém Ústeckém kraji ale právě kvůli on-line výuce své děti do uměleckých škol ve druhém pololetí nehlásí, nepovažují ji za plnohodnotnou.

„Máme nějaká odhlášení, i kvůli distanční výuce, ale v menším počtu. Není to žádný velký odliv, ale jsou. Na naší škole je to zatím do deseti žáků,“ říká ředitel ZUŠ Rumburk Pavel Kacafírek. „Odliv je, ale není to nic dramatického,“ přidává se také zástupkyně ředitele ZUŠ Evy Randové v Ústí nad Labem Miluše Červínová. Na této škole se například do tanečního oboru ve druhém pololetí nenahlásili tři žáci.

Úbytek potvrzuje také šéf lounské umělecké školy Petr Novotný. „Pár žáků se nám do druhého pololetí nepřihlásilo. Myslím, že je to o něco více, než kdyby nebyla distanční výuka.“

Důvody odhlašování vidí školy hlavně v nespokojenosti některých rodičů s distanční výukou, ztrátě motivace a přílišnému pobytu u počítačů. „Učitelé se snaží hodně, ale někteří rodiče to nepovažují za plnohodnotnou výuku. U nás končí zhruba deset žáků,“ vypočítává ředitelka ZUŠ Jirkov Milena Sailerová. „Některé děti také ztrácejí motivaci, nejsou výstavy, koncerty, nemohou ukázat, co se naučily. V rodinách je větší stres, například v 9. třídách, kdy se děti připravují na přechod na jinou školu, je to složitější. Sezení od rána do večera u počítačů také děti nebaví,“ zmiňuje další komplikace Miluše Červínová ze ZUŠ Evy Randové v Ústí.

Školy se s úbytky a s nástrahami distanční výuky snaží bojovat, svou výuku zatraktivňují. Například žatecká ZUŠ má na svých internetových stránkách k vidění Koncerty z obýváku, kde děti ukazují, co se naučily při distanční výuce. Také ZUŠ F. L. Gassmanna v Ústí vysílala on-line svůj koncert, k vidění jsou na webu výtvarné práce žáků.

V Podbořanech zase dětem odpustili školné za druhé pololetí. „Chceme to nabídnout jako vstřícný krok pro rodiče, aby děti pokračovaly. Mají teď dost dalších problémů,“ zmiňuje ředitel tamní ZUŠ Martin Říhovský.

Učitelé i ředitelé se shodují, že při umělecké výuce je osobní účast nenahraditelná. Největší potíže mají výtvarné či taneční obory. „S distanční výukou je to u výtvarných oborů složité, ale musíme si poradit. Každý týden posílám dětem zadání, krok po kroku jim úkol zpracuji, ukážu, jak na něj, přidám obrázky a děti pak tvoří,“ představuje svou metodu Iveta Mynaříková, která učí výtvarné obory na žatecké ZUŠ. „Žáci mi pak posílají návrhy, na kterých dál pracujeme. Na on-line hodinách se to snažíme individuálně řešit, upozorním třeba na chyby, probíráme jak na to,“ dodává.

Také hudební výchova je obtížná, ale učitelé se snaží žáky motivovat. „Učím bicí a ne každý má doma soupravu. Kdo nemá, řešíme to trenažérem, který je nehlučný, nebo malým bubnem. A když má soupravu, nemusí tam být dobré připojení. Děti třeba nahrávají videa, já jim pak říkám připomínky. Nejčastěji ale hodiny děláme formou videohovoru, děti mají sluchátka nebo mě slyší z reproduktoru, máme stejné noty, když udělají chybu, v klidu je upozorním a zkusíme to znovu. Případně to zkusíme zahrát spolu, děti mě také vidí, ukážu jim, jak na to. Je to dost obtížné, ale jde to,“ uzavírá Vít Michna z krásnobřezenské zušky.

Zdroj: Youtube