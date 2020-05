Ředitelka Dominika Valešková uvedla, že se už rozeběhly zápisy, samozřejmě rovněž bezkontaktní, elektronickou formou. Rodiče žáků-adeptů studia vyplní přihlášku podle instrukcí z webových stránek školy.

„Mohou se hlásit až do 12. června včetně. My je pak budeme jednotlivě kontaktovat, informace pošleme e-mailem nebo jim zavoláme a pozveme, aby přišli s dětmi k talentovým zkouškám. To se bude dít od 22. června až do konce toho měsíce,“ vysvětluje ředitelka.

(zim)