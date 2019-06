Jan Kacar učí na soukromé střední škole Šrejbrových, kam přešel z dřívějšího působiště na základní škole v Havlíčkově. „Jsem rád, že na střední škole nemusím pořád hlídat, aby se nikdo nezranil nebo neztratil,“ říká pedagog.

Sešli jsme se v nemocnici, kde právě vystavujete. Také sem teď ale chodíte na rehabilitaci, proč?

Mám ostruhy na patách. Chtěl jsem zhubnout, začal jsem běhat a nevyplatilo se mi to.

Do nemocnice ostatně nemáte daleko ani ze svého pracoviště, v sousedství učíte na střední škole Šrejbrových.

Chodím si sem občas ráno pro kafe. Dívám se přitom obvykle na fotky kolegů, kteří v atriu vystavují. Teď, když tu vystavuji sám, zajímá mě i to, jestli se na fotky dívají i další lidé. Po ránu ale o výstavy moc zájem nemají.

Lidé na to mají čas až do konce června. Na jaké snímky je do nemocnice zvete?

Tématem vystavených fotografií je zátiší. Kromě tématu a mé osoby jako autora ale díla nic nespojuje. Není to ucelený soubor.

K nemocnici, respektive k záměru jejího prodeje, který hýbe regionem, jste se nedávno vyjádřil i dvěma obrázky s komentářem na svém Facebooku. Jaký máte na věc názor?

Byl bych rád, kdyby nemocnice zůstala městu. Vadí mi, že k záměru prodeje není dostatek informací. Mám strach, že přežijí jen rehabilitace a další ziskovější obory. Nechci komplikovaně řešit prvotní ošetření, jako jsou naražené palce nebo sekery zaseknuté do nohy. Nelíbí se mi ani to, že by se nemocnice svěřila nějaké developerské firmě, která zákonitě půjde hlavně po zisku. Před volbami o tom nikdo nemluvil. Najednou to pár lidí vytáhne a prodej se bere skoro jako hotová věc. Na nás politické laiky to pak působí, jako by měl někdo už za prodej něco slíbené. Ale nechci nikoho obviňovat, to mi nepřísluší.

Ve svých komiksech komentujete veřejné dění běžně. Proč?

Myslím si, že prostřednictvím humoru se i vážné téma dostane k širší veřejnosti lépe. Vizuální ztvárnění a komiksová zkratka má podle mě větší efekt oslovení, než kdybych nějak sepisoval svůj pohled na svět na nějaký blog.

