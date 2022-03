Varnsdorfské stránky odkazují na web ministerstva vnitra v ukrajinštině, link je ale složitější nalézt. Na úvodní stránce třetí obce s rozšířenou působností v okrese Děčín, tedy Rumburku, se žádné takové informace nenachází. Pouze výzva k humanitární sbírce.

Většina utečenců se nyní snaží dát dohromady po náročné cestě. „Potřebují to dospat, umýt se, dát se trochu dohromady. Pak ale informace potřebovat budou. Scházet by se měly právě u obcí, které by se následně měly postarat o jejich překlad, aby se dostaly k těm, kteří je opravdu potřebují,“ říká Lenka Vonka Černá z Dobrovolnického centra v Ústí nad Labem.

Mnohdy se přitom potřebné informace na stránkách jednotlivých úřadů nachází. Člověk, který neumí česky, nebo alespoň nezvládá latinku, je jen obtížně najde. Například na stránkách hejtmanství je v azbuce leták detailně popisující cestu do asistenčního centra pro uprchlíky v bývalém rektorátu UJEP na Hoření včetně časů odjezdů trolejbusů. Cesta k němu ale vede přes české odkazy.

Očima uprchlíků. Unikátní aplikace ulehčí integraci Ukrajinců v Česku

Nedostatek překladatelů trápí také státní instituce, které přicházejí do kontaktu s uprchlíky. „U nás s překlady pomáhá jedna kolegyně, která pochází z jedné ze zemí bývalého Sovětského svazu. Takže se snaží s uprchlíky domluvit rusky. Sama ale na všechno stačit nemůže. Takže si pomáháme třeba překladači v mobilech,“ řekl pod příslibem anonymity ředitel jedné z takových organizací.

Překladatelé jsou potřeba také v krajském asistenčním centru, v současné době jich tam působí desítky. „Nyní tam pomáhá s překlady přibližně 85 dobrovolníků, řada z nich má bezplatně odpracováno již okolo 150 hodin. Hledáme cestu, jak je převést na dohodu o provedení práce nebo činnosti,“ doplnila Lenka Vonka Černá.