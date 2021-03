S nemožností pořádat hromadný úklid se popasovali například v Hrobcích. Akci tam organizuje tamní obecní úřad, který dobrovolníkům nabízí možnost vyzvednout si pytel na odpadky z takzvaného Pytlomatu. Starostka Hrobců Kateřina Hlaváčová přiblížila, že zásobník s pytli je k dispozici jak v Hrobích, tak i v místní části Rohatce. Lidé tak mohou uklízet kdykoli při procházkách okolo obcí. Pytel s odpadky pak jen odloží na nějakém místě, vyfotí ho a snímek pošlou na radnici s informací, kde se nachází.

„Úklid už postupně probíhá a pracovníci obecního úřadu místa objíždějí a pytle svážejí k další likvidaci. Mnohdy je toho opravdu hodně a jsou tam i těžší věci,“ popsala starostka Hrobců, které se k celorepublikové akci připojují už třetím rokem. I když se tam úklid nemůže pořádat společně se závěrečným opékáním buřtů, všimla si, že se letos dobrovolně zapojili i lidé, kteří běžně na hromadně organizovaný úklid nechodili.

Tak se loni uklízelo v Bohušovicích:

Na jarní úklid se příští sobotu chystají také v Litoměřicích. I tam se každý může zapojit jen jednotlivě. Jak nastínila koordinátorka Zdravého města Irena Vodičková, kvůli probíhajícímu omezení pohybu osob je letošní akce přejmenovaná na Ukliďme si za humny. „Kdo by se chtěl zapojit do úklidu svého okolí nebo nějakého místa v rámci katastru Litoměřic, obdrží rukavice a pytle na nepořádek. Stejně tak zajistíme odvoz odpadu. Naplánovaný termín není nutné za každou cenu dodržet, podpoříme všechny úklidy do poloviny dubna, o kterých nás budou občané informovat,“ uvedla Irena Vodičková.

Zájemci mohou kontaktovat přímo Zdravé město Litoměřice. To rádo přijme také tipy na místa, která je třeba vyčistit. Dobrovolníci se mohou prostřednictvím facebookové stránky Zdravého města také pochlubit svým výkonem a poslat fotku z úklidu. Po slosování se pak někteří mohou těšit i na odměnu v podobě dárku.

V Roudnici nad Labem pořádá jednu z úklidových akcí také Místní akční skupina Podřipsko, která u této příležitosti připravila pro dobrovolníky na své facebookové stránce soutěž o vermikompostér. „Soutěž potrvá od pátku 26. do neděle 28. března a úkolem bude úklid. Vyrazit můžete do přilehlého okolí, o kterém víte, že je znečištěno, a jednoduše nám nasdílíte výsledek své práce, a sice fotografii před a po. Nejzajímavější příspěvek bude odměněn,“ vyzvala Roudničany skupina s tím, že hodnotit se bude zejména rozsah a náročnost úklidu.

V hlavní úklidový den se bude uklízet i v Třebenicích, Chotiměři, Budyni nad Ohří, ve Štětí nebo v Polepech. Dohromady je na Litoměřicku zatím na interaktivní mapě zaregistrována zhruba třicítka akcí. Je jich méně než v předešlých letech.

Potvrdil to i Radek Janoušek ze spolku Ukliďme Česko. „Je to samozřejmě způsobeno situací okolo koronaviru. Jsou například zavřené školy, které v minulosti do úklidů hojně zapojovaly, a je také menší účast firem. Když bychom to srovnali s rokem 2019, tak je akcí letos jen zhruba třetina,“ uvedl Radek Janoušek a doplnil, že na druhou stranu řada lidí uklízí individuálně na základně jiných výzev a nejsou nikde registrovaní.

Registrovat se jako organizátor nebo se k nějaké akci připojit mohou lidé prostřednictvím webových stránek: uklidmecesko.cz.