Jarní termín zkomplikovala epidemie koronaviru. „Situace nám nepřála a většina z 2 500 naplánovaných úklidů nemohla proběhnout. Věříme však, že 19. září se nám podaří uklidit kus Česka při Celosvětovém úklidovém dni, ke kterému se tradičně hlásíme. Naše krajina to potřebuje po koronaturistické sezóně více než kdy jindy,“ řekli organizátoři akce.

Loni se do ní premiérově zapojili v Dolánkách nad Ohří, kde společnými silami uklidili místní kostel a přilehlé okolí. „Jelikož se akce setkala s úspěchem, rozhodli jsme se ji uspořádat znovu. Cílem úklidu je motivovat rodiny s dětmi a naučit je, jak správně zacházet s odpadky,“ sdělila starostka obce Eva Čtrnáctá. Tentokrát svou pozornost zaměří na les a oblast podél řeky.

Hlavním tématem letošního Celosvětového úklidového dne jsou cigaretové nedopalky. Jedná se o nejrozšířenější volně odhozený odpadek na světě. Lidé jich mimo koše vyhodí každou vteřinu až 300 kg. „Není naším úkolem v rámci dobrovolnických úklidových akcí vysbírat všechny nedopalky, to by byl věru nadlidský úkol. Chceme však na problém jejich odhazování upozornit a pomocí osvěty alespoň co nejvíce snížit množství nedopalků, které se dostanou do životního prostředí,“ vysvětlil Miroslav Kubásek ze spolku Ukliďme Česko. Nedopalek se v přírodě rozkládá zhruba 15 let.

Do úklidů se aktivně zapojuje ZŠ J. E. Purkyně a ZUŠ Libochovice. „Nejčastěji se zaměřujeme na prostranství spojená s pohybem dětí. Letos se chopí žáci ze druhého stupně úklidu a úprav sportovního stadionu, zatímco jejich mladší spolužáci vyčistí dětská hřiště,“ nastínila plán koordinátorka enviromentální výchovy Markéta Beránková.

O den dříve proběhne úklid ve Štětí v oblasti přírodní památky Bílé stráně, kde se nachází letitá skládka. Organizátorem akce je Siva - Sociální institut vzdělávání a aktivit, který pomáhá financovat činnost kroužků a zajímavé projekty pro děti a mládež. „O přírodní památku se staráme celoročně, loni proběhly tři velké úklidové akce,“ zmínil Filip Votoček ze spolku.

Rukavice si lidé natáhnou i jinde. „Za pomoci dobrovolníků uklidíme katastry Hoštky, Kochovic, Velešic a Malešova. Po skončení akce si opečeme špekáčky,“ přiblížila Kamila Štáfková ze stavební kanceláře města Hoštka. Sesbírat odpad se zde dobrovolníci vydají už v sobotu 12. září. Uklízet se bude také v obcích Velemín a Chotiměř.

Novinku letos představuje spolupráce s projektem bezkempu.cz, díky které mohou dobrovolníci o úklidovém víkendu zdarma přespat na některém z desítek kempovacích pozemků po celé republice a připojit se k úklidu přírody v jeho okolí.

Během prázdnin běžela další osvětová iniciativa s názvem #nejsemprase, která apelovala na chování lidí v přírodě. Kampaň zasáhla od svého spuštění na konci června 1,3 milionu lidí v České republice a na Slovensku. Promo videa si prohlédlo více než 300 tisíc lidí a #nejsemprase se těší popularitě i na sociálních sítích, kde má přes 3 000 sdílení příspěvků. „Iniciativa vznikla v průběhu pandemie koronaviru jako následek nečekaně dlouhého pobytu lidí v domácím prostředí. Všichni jsme byli svědky toho, že jakmile se uvolnila opatření, spousta lidí vyrazila nadšeně do přírody. Menší nadšení už ale sdíleli třeba její pravidelní návštěvníci,“ řekl jeden z iniciátorů projektu Miloš Židík.