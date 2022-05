Podle rybářů, kteří denně uhynulé ryby odklízejí a odvážejí k likvidaci, stojí za problémem povrchové zaplísnění. Uvedl to jednatel Rybářství Doksy Libor Pitro.„Během zimy, kdy ryby hibernují a potřebují klid, byly rušeny vydrami, jež se v regionu v posledních letech rozšířily. To má za následek jejich celkové oslabení a jsou pak více náchylné k této nemoci,“ vysvětlil Pitro s tím, že oproti loňskému roku, kdy byly ztráty mnohem rozsáhlejší, jsou ty letošní na asi dvaceti procentech toho, co uhynulo loni. Navíc na jaře vysazená osádka zaplísněním netrpí.