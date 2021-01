Červen

Most ve Štětí je otevřený. Opravy za 212 milionů trvaly patnáct měsíců. Most bez větších oprav sloužil bezmála padesát let.

V Roudnici nad Labem plánují nový domov seniorů. Do provozu by zařízení mělo být uvedené na konci roku 2022.

Při rekonstrukci Kalicha objevili unikátní trám. Podlaha půdy dominanty Litoměřic vydala vzácný nález. Uvidí ho i lidé.