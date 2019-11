Zcela zavřeno měla například Základní škola U Stadionu v Litoměřicích. Zdejší členka stávkového výboru, učitelka Hana Kodešová uvedla, že důvody, které je ke stávce vedly, nejsou jen v oblasti platů. České školství se podle stávkového výboru litoměřické školy dlouhodobě potýká s problémy, jež se buď vůbec neřeší, nebo se řeší neefektivně.

„V České republice se dávají na vzdělání jen necelá čtyři procenta HDP. Ve vyspělých zemích je to jedna z úplně nejnižších investic do školství a vzdělávání. Čeští učitelé jsou odměňováni zhruba ve výši 60 procent průměrného platu vysokoškoláka, tím pádem se do školství mladí lidé nehrnou a začínají chybět některé aprobace,“ stojí ve stanovisku stávkujících pedagogů ze ZŠ U Stadionu.

Ti ještě dodávají, že jedním z problémů, na které chtějí upozornit, je také byrokracie, jež narůstá závratným tempem, a učitelé a ředitelé škol tráví velkou část svého pracovního času administrativními úkoly namísto péče o kvalitu výuky. „Mrzí mě, že za námi náš ministr Robert Plaga nestojí, ale obhajuje druhou stranu,“ poznamenala učitelka.

Do stávky se ve středu zapojily i další školy v okrese. Například Základní škola v Úštěku nebo ve Školní ulici ve Štětí. Obě ale fungovaly v omezeném režimu. Tedy zajistily alespoň dohled nad dětmi na prvním stupni po dobu dopoledního vyučování. Uzavřená byla také Základní a mateřská škola v Hoštce, kde se zapojili všichni zaměstnanci školy. Stávkovali i učitelé na Základní a mateřské škole v Liběšicích. A zatímco děti byly spokojené, že mají volný den, rodiče a dospělí komentovali stávku učitelů různě.

„Minulý týden jsme si museli v práci brát dovolenou kvůli prázdninám, no a tento týden pro změnu rychle zajistit dovolenou další. Ne každý si může brát dovolenou ze dne na den, když plán dovolených odevzdávám v lednu na celý rok,“ zlobila se na facebookové stránce Litoměřického deníku Stáňa Kroupová. To deváťák Matyáš si volný den namísto školy pochvaloval. „Je fajn, že jsem mohl zůstat doma. Naše učitele ale chápu, asi to nemají jednoduché,“ poznamenal.

Naopak mezi školy, které se v okrese do stávky jednotně nepřipojily, patří například Základní škola Antonína Baráka v Lovosicích. Děti přišly do školy jako kterýkoli jiný den. „Učíme se podle rozvrhu, několik učitelů se do stávky zapojilo a zůstalo doma, ostatní učitelé ale normálně učí,“ uvedla včera ředitelka školy Dana Deusová s tím, že o třídy stávkujících učitelů se kantoři podělili.

Výuka nebyla ve středu nijak omezena také na základních školách v Libochovicích či v Budyni nad Ohří. A beze změn podle rozvrhu výuka probíhala také na Základní a mateřské škole v Polepech. Stejně jako na Základní a mateřské škole v Třebenicích. Pracovníci ve školství kvůli platům plošně stávkovali už v minulosti. Například v červnu 2008, kdy se do stávky zapojila více než polovina mateřských, základních a středních škol, nebo v prosinci 2007.