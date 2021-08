Z bývalé ubytovny česáčů v Bechlíně má být druhý stupeň základní školy

/DENÍK NA NÁVŠTĚVĚ/ Začátky školství v Bechlíně sahají až do roku 1786. Tehdy se v podřipské vesnici poprvé začalo vyučovat a s nepřerušenou tradicí je tomu tak dodnes. Stávající školní budova postavená v roce 1927 však disponuje pouze prvním stupněm. Žáci od šesté třídy výš tak musí dojíždět do okolí, nejčastěji do Roudnice nad Labem.

Budova Základní školy v Bechlíně z roku 1927 disponuje pouze první stupněm. | Foto: Deník/Michaela Rozsypalová

Zdroj: DeníkTo by se však mohlo už v dohledné době změnit. Obec má hotový projekt na kompletní rekonstrukci objektu, který kdysi sloužil jako ubytovna pro česáče chmele. Právě v tomto dlouho opuštěném domě stojícím přímo uprostřed obce má vzniknout druhý stupeň pro bechlínskou základní školu. Jak přiblížil starosta obce Alexandr Suchý, pokud vše půjde dobře, mohl by se druhý stupeň otevřít už pro školní rok 2022-23. „Rozhodující slovo však budou mít zastupitelé. Projekt totiž nejprve počítal s menším rozsahem prací a tím i nižší částkou než nyní,“ uvedl starosta a vysvětlil, že původně se měla měnit jen necelá polovina krovů. OBRAZEM: Na Mírovém náměstí vystoupil Pavel Šporcl i Severočeská filharmonie Přečíst článek › Ukázalo se však, že střecha včetně věnce a krovů bude potřeba obnovit kompletně. K tomu se v současné době skokově zdražil také stavební materiál. Cena se tak zvedla o tři až čtyři miliony korun. „V tuto chvíli řeším, kde tyto peníze seženeme,“ poznamenal Suchý. Kromě samotné střechy zahrnou stavební práce i kompletní rekonstrukci elektroinstalace, rozvodů vody, vytápění, oken i povrchů. Po dokončení nabídne druhý stupeň školy čtyři učebny pro 6. až 9. třídu, včetně dalšího potřebného zázemí. Základní školu v Bechlíně, která patří mezi fakultní školy Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně, navštěvují kromě místních také děti například z nedalekých Horních Počapel, kde však svoji školu mají. O naplnění kapacity druhého stupně tak starosta nemá obavy.

