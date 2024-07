Problémovou bytovku ve Voborského ulici zvanou Bílý dům, nebo také „Bílák“, navštívil Deník prvně v roce 2018. To ji ještě měl soukromý majitel a sloužila jako ubytovna pro sociálně slabé. Podle svědků tady nájemníci živořili v tristních hygienických podmínkách. Odhady z terénu hovořily až o 200 lidech, tísnících se v nevelkém paneláčku. Často byli venku a lidé ze sousedství si stěžovali na hluk i vandalismus.

V roce 2020 koupil dům městys a nechal ho rekonstruovat. Stavbu měla na starosti firma GKR. „Jsou tam byty na sociální bydlení, je to už téměř zabydlené,“ informuje nyní o osudu opraveného Bíláku starosta Brozan Václav Bešta. Opraven je ale zatím pouze předek budovy, viditelný ze silnice. Co Brozanští udělají se zbývající částí domu, ještě není zřejmé.

Deník pátral, co se stalo s mnohými sociálně slabými lidmi, kteří v Bílém domě dříve našli azyl. Dům jimi byl tak přeplněný, že do něj dokonce pravidelně vysílala terénní pracovníky litoměřická Naděje. Pomáhali dětem s učením a dospělým s papíry. Když bylo jasno o tom, že odsud budou muset jít pryč, řešili s rodinami také alternativu bydlení.

Rodiny se nakonec rozptýlily do různých míst Česka. „Část odešla do ubytovny v Písku, některé našly ubytování na Mělníce a některé se přemístily do tehdy ještě fungujícího azylového domu v Želeticích,“ rekapituluje dnes Petra Smetanová z litoměřické Naděje. Některé rodiny bydlely v ubytovně na Lodním náměstí v Litoměřicích, ale i ta se nedávno začala opravovat.

Další lidé z Bílého domu šli po jeho uzavření do Rumburku, Šluknova nebo do Mostu. Jisté je podle zasvěcených hlasů lidí z terénu jedno: „Nevíme o žádné rodině, která by svou situaci zlepšila a posunula se do lepšího. Většinou se přestěhovaly do jiných vyloučených lokalit, ubytoven a v lepším případě azylových domů,“ dodává Smetanová.