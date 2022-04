Letošní sezonu už zanedlouho zahájí například v autokempu Slavoj na Střeleckém ostrově v Litoměřicích. Jeho provozovatel Josef Hájek přiblížil, že první hosty přivítají už v květnu. „Přijíždí k nám jak čeští, tak i zahraniční turisté. Je to tak půl na půl, přičemž Čechů je o trochu více. Největší zájem o ubytování v našem kempu zaznamenáváme zpravidla od poloviny července do prvního srpnového víkendu,“ popsal Hájek s tím, že podle dosavadních rezervací bude návštěvnost podobná jako v předešlém roce. Celkový počet by mohl být ale nakonec vyšší, neboť loni měl kemp otevřeno až od června.

Návštěvníky do kempu na břehu Labe vybaveném dřevenými chatkami a místy pro karavany láká nejen blízkost řeky a cyklostezky, která Střelecký ostrov protíná, ale také blízké centrum historických Litoměřic či nedaleké koupaliště. Kvůli rychle rostoucím cenám museli i tady poplatky za služby mírně zdražit. Podle Hájka asi o deset procent.

Poslední dva covidové roky nebyly jednoduché pro Hotel Sport Lípa v Roudnici nad Labem. Ten se po kompletní a nákladné rekonstrukci otevřel v únoru 2020, tedy jen krátce před vypuknutím pandemie.

Jednatel hotelu Václav Vohánka Deníku řekl, že ztráty, které za toto období, kdy museli mít zavřeno, se pohybují okolo 1,7 milionu korun. „Ačkoli se v současné době potýkáme s extrémním zdražováním energií, zejména plynu a elektřiny, ke zdražení jsme zatím nepřistoupili. Řekli jsme si, že počkáme do poloviny tohoto roku a uvidíme, jak se nám to podaří zvládat,“ uvedl Vohánka.

Komplex, jehož součástí je kromě hotelu s restaurací také sportovní areál a v dochozí vzdálenosti i další sportoviště, je vhodný zejména pro fotbalová soustředění či sportovní kempy. Vítaní jsou tu samozřejmě i jednotlivci nebo rodiny s dětmi. Ti tu mají vyžití i díky blízkosti cyklostezky, historického centra Roudnice nebo hory Říp.

„Rezervace se nám začínají pomalu plnit. Nejvíce jich máme na červen a na prázdninové měsíce. Hosty tu budeme mít také v září, kdy se v Roudnici koná mistrovství světa v kynologii a poté v Račicích mistrovství světa ve veslování,“ těší Vohánku výhled na nejbližší měsíce.

S očekáváním do nadcházející sezony hledí i majitel Hotelu Racek v Úštěku Miloš Doležal. „Počet hostů, kteří si rezervují letní ubytování, zatím není takový, jak jsme ještě před Velikonocemi předpokládali. Stojí za tím zřejmě všeobecné zdražování i nejistota spojená s konfliktem na Ukrajině. Lidé si zamlouvají zejména víkendové pobyty nebo ty týdenní zkracují,“ popsal Doležal s tím, že záchranou jsou pro hotel svatby. Těch se tam během léta uskuteční dvacítka.

Právě pro svatebčany tu hotel připravil samostatný park, který tvoří různá fotogenická zákoutí i velký stan pro sto lidí. Návštěvníci tu mají k dispozici také wellness a děti zase nové hřiště nebo zookoutek.