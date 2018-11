Týden obřích slev začíná. Nenechte se však napálit

Předvánoční nákupní horečka startuje. Prvním „výkopem“ jsou slevové akce spojené s tzv. Černým pátkem. Neřiďte se procenty, ale výslednou cenou, radí odborníci.

Na cenovce nové žehličky v prodejně elektra „svítila“ už zdálky sympatická cena 1799 korun. Realita byla jiná. Zákazník při placení zjistil, že mu bylo naúčtováno 2499 Kč.

Příběh z loňského roku, ke kterému došlo v rámci slevových dní akce Black Friday (Černý pátek), zaznamenali zaměstnanci České obchodní inspekce (ČOI), kteří s obchodníkem z Velkého Meziříčí posléze zahájili správní řízení.

I letos budou inspektoři ve střehu. Původně jednodenní a poté víkendová akce Black Friday (formálně letos připadá na pátek 23. 11.) se u mnoha prodejců změnila v celotýdenní záležitost. A to jak v kamenných obchodech, tak především na internetu.

„Jak už to tak ale někdy bývá, není všechno zlato, co se třpytí. Zdánlivě výhodné ceny jsou často vypočítávány z výrazně zvýšených běžných cen,“ říká na začátku slevového šílenství Lukáš Zelený, právník dTestu.

„Je tudíž důležité neřídit se podle procentuální výše slevy, ale podle konečné ceny za zboží, a konkurenční nabídky navzájem porovnávat. Bohužel je nutné si hlídat také vypočtenou cenu po slevě, jelikož ne vždy výpočty obchodníků sedí,“ upozorňuje Zelený.

Slevy kolem Černého pátku jsou pro obchodníky prvním ze dvou vrcholů předvánočních nákupů, tím druhým je týden od 10. prosince (tedy kolem termínu výplat).

Kvůli rostoucí ekonomice obchody i letos očekávají, že Češi šetřit nebudou. Například podle dat webu Black Friday Global by Češi (podle dotazníkového šetření) ve slevovém týdnu mohli utratit v průměru kolem 5600 korun. Vedou oblečení, elektronika, obuv a kosmetika.

Asociace pro elektronickou komerci odhadla, že celkové tržby českých e-shopů letos dosáhnou rekordní hranice 133 miliard korun, to je o 18 miliard více než loni. Třetinu této sumy utrží obchodníci právě v závěru roku.

Čarování s cenovkami. Na co si dát pozor

Především e-shopy do slev umísťují jenom zlomek z celkově nabízeného zboží, takže zaklínadlo Black Friday má za úkol hlavně přivést spotřebitele do obchodu.



„Další fintou, jak snížit náklady, aby bylo možné nabídnout zákazníkům slevy, jsou takzvané Black Friday edice,“ varuje Lukáš Zelený, právník spotřebitelské organizace dTest. Zboží je inzerováno jako standardní, ale ve skutečnosti se jedná o balení, v němž chybí příslušenství, které je jinak s produktem dodáváno běžně. Mohou tak chybět propojovací kabely, sluchátka nebo baterie.



V kamenných obchodech je nutné hlídat cenovky versus výslednou cenu na pokladně. Pokud je vyšší, nekupujte. „Zpětné domáhání se vrácení rozdílu v ceně je podle zkušeností z naší poradenské praxe skoro vždy složité,“ varuje Zelený.



Zdroj: dTest