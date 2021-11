Vzniklo sdružení Drahozubáček. „Když jsme na dětský den připravovali sedmdesát balíčků, bylo to už náročné. Rozhodli jsme se proto založit sdružení, abychom mohli žádat obec o příspěvky,“ popisuje Ladislava Vokálová, která spolek vede.

Zdroj: DeníkPravidelně se schází každé úterý v klubovně na obecním úřadě. Zrovna tento týden tam už zavládla vánoční atmosféra. S dětmi se pustili do výroby andělíčků, kterými následně chtějí obdarovat místní seniory.

„Pokud se bude konat setkání seniorů, předáme jim je při této příležitosti. Pokud ne, tak je obejdeme a popřejeme jim jednotlivě,“ vysvětluje Vokálová.

U pořádání dětských dnů a společného tvoření ale aktivity Drahozubáčku nekončí. Naposledy pořádal například halloweenské diskotéky pro děti i pro dospělé, rozloučení s prázdninami, výlety do zoo nebo zábavních parků. S dětmi se ale podíleli i na úklidu po těžbě v obecním lese nebo čistili přírodu od poházených odpadků.

„Nejbližšími akcemi bude slavnostní rozsvícení stromečku, kde bude hrát i živá kapela, kterou tvoří rodiče jedné z našich členek a pak také Mikuláš,“ těší se Vokálová, jež mimo aktivit ve spolku vrátila život i místní knihovně. Ta byla až do loňského roku několik let uzavřená. „V jejím fondu sice zůstaly nějaké staré knihy, ale ty už by v dnešní době asi nikdo nechtěl číst. Nyní máme smlouvu s litoměřickou knihovnou, která nám poskytla novější knihy a další, podle přání našich čtenářů, tam pravidelně jezdím půjčovat. Naše seniorky si žádají například severské detektivky,“ přibližuje Ladislava Vokálová s tím, že jedné ze starších obyvatelek, která už se do knihovny nemůže dopravit sama, vozí knížky pravidelně až domů.