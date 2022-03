Turistické linky vyjíždí 2. dubna a budou v provozu do 30. října každý víkend a státní svátek, Šenovka navíc denně v období školních prázdnin a Moldavská dráha denně od června do září. Naopak Vejprtská horská dráha má provoz mírně zkrácený od 30. dubna do 2. října.

Novinkou je obnovený turistický provoz na Kozí dráze, neboli linka T11, kde proběhla slavnostní první jízda v sobotu 26. března. Na velikonoční víkend také vyjedou lodě zařazené do turistické dopravy – T91 z Ústí nad Labem do Litoměřic a T92 z Ústí nad Labem do Hřenska.

Kozí dráha se s velkou slávou rozjela. Davy ji vítaly od Děčína až po Telnici

„Na linkách T platí tarif a jízdenky DÚK. Ty jsou integrované a můžete je v rámci jejich platnosti využívat k přestupování na další linky krajských linkových autobusů, vlaků, lodí a MHD v Ústeckém kraji,“ řekl radní pro dopravu Marek Hrabáč. Jízdenky DÚK můžete zakoupit také v mobilní aplikaci DÚKapka.

Ústecký kraj zaplatí za turistické vlakové a lodní linky v letošním roce 23, 2 milionu korun.

Seznam turistických linek DÚK

Turistická linka T1 – Kamenický motoráček (Šenovka)

Turistická linka T2 – Cyklovlak a vlak Českého Švýcarska

Turistická linka T3 – Zubrnický motoráček

Turistická linka T4 – Oparenský expres

Turistická linka T5 – Podřipský motoráček

Turistická linka T6 – Doupovská dráha

Turistická linka T7 – Vejprtská horská dráha

Turistická linka T8 – Moldavská dráha

Turistická linka T9 – Liberec – Mikulášovice

Turistická linka T10 – Lužickohorský rychlík

Turistická linka T11 – Podkrušnohorský motoráček

Lodní linky T91 a T92



Další linky s turistickým potenciálem

Linka U7 – cyklovlak podél Labe

Linka U10 – Švestková dráha

Linka RE20 – Ústí nad Labem – Drážďany