Tři nové trasy nedávno vyznačili bez nároku na odměnu značkaři na Štětsku. Velkou aktualizovanou mapu na laminované desce pak chtěli zasadit do stojanu před štětské nádraží. Ale narazili. „České dráhy (ČD) souhlasily, ale s tím, že si musíme jejich pozemek pronajmout,“ podivuje se vedoucí značkařů v litoměřickém okrese Jan Pásler. Ani na poměrně nízkou cenu 1 500 korun ročně v klubu nechtějí přistoupit. Mapa by totiž podle nich posloužila především turistům, kteří na Štětsko přijedou vlakem.

Dráhy argumentují ekonomickými důvody. „Při pronájmu našich prostor a pozemků jednáme s péčí řádného hospodáře,“ vzkázal mluvčí ČD Petr Šťáhlavský. Nakonec turisté získali svolení od Správy železnic (SŽ), aby umístili mapu na budovu nádraží ve Štětí. „Je trochu problém, jestli se vejde někam na zeď mezi okna. Pokud ne, tak ji asi dáme do čekárny a ke směrovkám u budovy umístíme tabulku s upozorněním, že je mapa v čekárně,“ nastínil Pásler, jak s nabídkou naloží.

S podobným problémem se potýkali organizovaní turisté i v jiných koutech země. Podle šéfa značení KČT Pavla Přílepka třeba v Semilech. „Snažili jsme se vysvětlit, že nejde o reklamu. Nic na tom nevyděláváme, naopak do toho investujeme. Je to věc, která slouží široké veřejnosti, kromě jiného i lidem využívajícím železnici,“ upozornil Přílepek.

O umístění nových cedulí turisté složitě vyjednávají i se SŽ. Tam na stůl vykládají i estetické důvody, nakonec to ale stejně může skončit u peněz. „Po rekonstrukcích budov osobních nádraží se snažíme eliminovat jakékoliv narušení zrekonstruovaného pláště budovy, například právě instalací informativních desek,“ vysvětlil mluvčí organizace Dušan Gavenda. Ovšem s tím, že je možné umístit informační tabule na pozemek SŽ a uzavřít nájemní smlouvu. Nebo při splnění podmínek smlouvu o výpůjčce.

Výroba map není zadarmo

Turisté Drahám ani železničářům nic platit nechtějí i kvůli tomu, že je něco stojí výroba map samotných. Jedna deska přijde cirka na 6 500 korun a stojan podle typu na 10 až 15 tisíc. KČT je financuje z vlastního rozpočtu na značení, na něž čerpá dotace od ministerstva pro místní rozvoj a krajů. Starších stojanů s místními mapami, většinou v měřítku 1:25 000, má klub na různých místech v celé ČR celou řadu.

Turisté se starají o jejich pravidelnou údržbu. Za ty mapy, které umístili před česká nádraží, nebo třeba přímo do jejich čekáren už před dlouhými lety, po nich na Drahách zatím nic nechtěli. „U dříve umístěných map KČT na našich nemovitostech platí status quo a problematika není zpětně řešena. Například že by došlo k zpětnému vyčíslení nájmu,“ řekl k tomu mluvčí ČD Šťáhlavský. Chleba se ale nejspíš může začít lámat, pokud se (před)nádraží, kde cedule stojí, začne opravovat.

Nové turistické stezky lákají na Štětsko

Dvě nově vyznačené turistické trasy vedou ze Štětí do Hoštky, jedna podél Labe, druhá nad tratí – ta nabízí neobvyklý výhled na obří papírny i pilu. Další stezka vede ze Štětí přes Radouň do Chudolaz na Mělnicku. Tato trasa zavede lidi do lesa, kde narazí na málo známé skalní reliéfy. Všechny už najdete vyznačené na portálu Mapy.cz, objeví se i v příštím vydání tištěné mapy s hlavičkou Klubu českých turistů (KČT).