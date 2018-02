Turistické lodě vyplují na Labe i letos

Litoměřicko - Ústecký kraj vloží do lodních linek přes pět milionů.

Nebývalému zájmu turistů se těší romantické plavby po Labi. Proto Ústecký kraj i letos počítá s objednáním lodní dopravy pro nadcházející turistickou sezonu. Připravil si na to 5,15 milionu korun. Příklad kraje následuje i město Ústí nad Labem, na provoz lodi Marie chce přispět 200 tisíc korun.

Jak vysvětlil krajský radní Jaroslav Komínek, plavba po Labi by měla fungovat ve stejném rozsahu jako loni. Tedy na pravidelných linkách Dopravy Ústeckého kraje číslo 901 z Ústí nad Labem do Litoměřic a 902 z Ústí do Děčína a Hřenska.



„Navíc bychom rádi převzali od Ústí do správy lodní molo, které provozuje. O rozšíření linek do Německa zatím neuvažujeme. Dokud nebude hotový jez v Děčíně, jsme značně omezení v jejich rozšiřování,“ řekl radní.

Ústecká Loď Marie bude letos zajišťovat plavby jen ve směru do vnitrozemí na lince z cyklostezky Vaňov do Píšťan u Velkých Žernosek a zpět, a to se zastávkami Vaňov, Camp Brná, Dolní Zálezly, Církvice, Libochovany, Velké Žernoseky a Píšťany.

„Rozsah dopravy zůstane stejný jako v minulých letech. Dotaci předloží radní ke schválení zastupitelům,“ potvrdila ústecká mluvčí Romana Macová. Oblíbené výletní plavidlo z ústeckého Vaňova letos dokonce oslaví 110. výročí svého spuštění na hladinu.

START NA KONCI BŘEZNA

Krajskou lodní dopravu opět zajistí Labská plavební společnost s plavidlem Porta Bohemica. Turistickou sezonu na Labi zahájí mimořádná plavba z Ústí nad Labem do německého Bad Schandau, naplánovaná je už na 29. března. Lodě na krajské lince 901 pak vyplují na svou obvyklou trasu z Ústí do Litoměřic 30. března. Novinkou sezony 2018 je plavba vybraných spojů přes pískovnu Píšťany.