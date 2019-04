Úchvatnou krajinu vydutou zříceninami hradů. Takový výhled si z vláčku na úzké jednokolejce mezi Lovosicemi a Mostem o víkendu opět dopřály záplavy lidí zblízka i zdaleka. Sezona pro příznivce výletů po železnici, vodě i silnici s koncem března odstartovala. Kraj má letos pro turisty novinky, ale i omezení.

Mezi cestujícími na Švestkové dráze byl i Jan Kalač z Prahy. Vyjel z Lovosic v sobotu ráno. „V Libčevsi jsme potkali Papouška,“ pochlubil se. Mluvil o mimořádném vlaku vypraveném AŽD Praha taženém parní lokomotivou s bufetovým a čtyřmi historickými vozy. Po cestě si Jan všiml také desítek fotografů na trase. „Trať je pěkná a pořád se opravuje,“ zmínil Jan. Jeho dva žlutomodré vagony jely na čas. V Mostu si Pražan užil nejen jízdu tramvají do Litvínova, zašel si i do zdejší Severky, kterou proslavil seriál Most! Výhled byl trochu zamžený. „Házmburk byl v oparu, ale postupně se to vyčasilo,“ potvrdil Pražan. I tak to ale byl velký zážitek.

Jan si brzy bude moci se „Švestkovkou“ vyrazit nejen o víkendech a ve svátky. Rok 2019 je pro regionální trať mezi Mostem, Lovosicemi a Litoměřicemi přelomový. Ústecký kraj totiž u společnosti AŽD Praha objednal od prosince její každodenní provoz. Ten se sem vrátí po 12 letech. „Smlouva byla podepsána na 10 let za cenu 108,50 Kč/km,“ uvedl mluvčí AŽD Praha Jiří Dlabaja.

Dopravu na vzkříšené trati budou zajišťovat modernizované nízkopodlažní motorové jednotky RegioSprinter. Vlaky pojedou z Mostu do Lovosic každé dvě hodiny, mezi Třebívlicemi a Litoměřicemi pak bude provoz posílen na hodinový interval. Ve vlacích bude platit tarif Dopravy Ústeckého kraje (DÚK).

Po vodě mezi Litoměřicemi a Ústím

V sobotu se vlakem letos prvně projeli lidé také na lince T-5 z Roudnice nad Labem do Libochovic. „Linky T1-T6 budu v provozu až do konce října,“ slíbil náměstek hejtmana Jaroslav Komínek.

Turisty se to o víkendu nehemžilo jenom na kolejích. Na Labe po zimním spánku vypluly první lodi včetně té na lince 901 mezi Ústím a Litoměřicemi. Kraj letos od 12. července do 30. srpna nabídne nové Nučnické plavby. „Půjde o pravidelné plavby každý pátek mezi Ústím a Nučnicemi,“ vysvětlila mluvčí hejtmanství Magdalena Fraňková.

Nabídka mimořádných plaveb linky 901 je pro rok 2019 oproti loňsku ochuzena o Štětský jarmark, Roudnické vinobraní a plavbu na štětský festival dechových orchestrů FEDO. „Nově ale přináší podzimní plavbu 16. listopadu z Ústí na podzimní otevřené sklepy v Roudnici,“ upozornila Fraňková.

Autobusová turistická doprava má pro sezonu řadu omezení s ohledem na provizorní dopravu DÚK. Většina se týká cyklistů. Kola se nebudou vozit na nejoblíbenější cyklobusové lince minulých let 452 Úštěk – Ústí n. L. – Bahratal ani na lince 660 Lovosice – Třebenice – Most.

Na celodenní výlet s DÚK do vzdálenější části regionu je výhodné pořídit si celodenní síťovou jízdenku, kterou můžete zakoupit pro jednotlivce, rodiny i skupiny. Kompletní jízdní řády linek včetně kalkulátorů jízdného naleznete na www.dopravauk.cz.