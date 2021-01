Oblíbená turistická chata na vrcholu Lovoše, která patří lovosickému klubu českých turistů, má několik týdnů nové nájemce. Jsou jimi Eliáš Molnár a Ondřej Mirovský. Ti už zároveň druhým rokem pečují i o chatu na Řípu.

„Společně s klubem českých turistů máme s chatou na Lovoši velké plány. Rádi bychom ji kompletně a citlivě zrekonstruovali, protože současný stav není zcela vyhovující. Je to poměrně velký úkol a uvidíme, jak se nám to podaří,“ nastínil Molnár.

Předseda lovosického klubu turistů Miloš Vodička uvedl, že zásadním krokem bude vyřešit nakládání s odpadními vodami a vybudování čističky. „Stavební povolení na čističku jsme už získali. Nyní hledáme dodavatele a byli bychom rádi, kdyby se podařilo ji dokončit už letos,“ poznamenal Vodička s tím, že kromě toho je v plánu také nová elektroinstalace v chatě. Ta původní je totiž zhruba 40 let stará.

Do budoucna by lovosičtí turisté rádi viděli chatu i zateplenou a citlivě zrekonstruovanou. Interiér chaty totiž odpovídá době 70. let minulého století, kdy prošla poslední výraznou proměnou. Uvnitř se nachází také lůžková místnost s palandami. Molnár by byl rád, kdyby se ji podařilo zrekonstruovat a turistům putujícím po středohoří tam nabízet ubytování. Případné opravy však budou odvislé na financích.

Vrchol Lovoše je turisty z širokého okolí velmi vyhledávaným. I když je v současné době vnitřek restaurace návštěvníkům uzavřený, mohou si občerstvení koupit přes výdejní okénko. Otevřeno má o víkendech a svátcích od 10 do 16 hodin. Provozovatelé dopravují zásoby nahoru po zasněžené cestě nyní také pomocí sání a bob. Výdejní okénko funguje i na Řípu, avšak s tím rozdílem, že je otevřené každý den od 10 do 17 hodin.

Počet lidí, kteří vyhledávají během nouzového stavu Lovoš, ale i Říp, je podle Eliáše Molnára mnohem vyšší. „Ten rozdíl je patrný i v tom, že lidé nyní chodí daleko více i přes týden, což dříve nebylo. O víkendech je zejména na Řípu hodně narváno. Ne všichni však využívají nabídky občerstvení z výdejních okének, takže na tržbách ten rozdíl nezaznamenáváme,“ všiml si Molnár.

Po dobu, kdy společně s kolegou Ondřejem Mirovským provozují chatu na Řípu, doznalo nejen její okolí několika změn. Například jednorázové plastové nádobí vyměnili za ekologickou variantu. Produkci odpadu tím snížili o čtyřicet procent. Přibyly tam také mobilní toalety, které na vrcholu kopce do té doby chyběly, nebo nové posezení.

„Podařilo se nám také zrekonstruovat a znovuotevřít světnici uvnitř chaty. Obnovená je původní výzdoba, včetně stoletých pamětních listů o založení chaty a její historii. Až se vládní opatření uvolní, rádi v ní přivítáme hosty,“ doplnil Molnár, který společně s Mirovským ještě loni provozoval také restauraci Pod Kalvárii v Ostrém u Úštěka. Ta je ale od začátku listopadu uzavřená, neboť provoz objektu, k němuž patří tak velký penzion, byl za stávající situace neudržitelný.