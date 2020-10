Žádné výlety do skal nebo do hor, žádné návštěvy přátel. Česká vláda potichu, stejně jako na jaře, uzavřela hranice pro většinu cizinců. Od čtvrtečního rána (22. října) mohou do Česka vstoupit například jen ti, kteří jedou za prací nebo za rodinou.

O omezení volného pohybu cizinců na území Česka rozhodla vláda ve středu 21. října. „Na základě krizových opatření není v současné době možné přicestovat za účelem turistiky či návštěvy přátel,“ upozorňuje ministerstvo vnitra. Cizinci naopak mohou přijet za prací, k lékaři, na svatbu či na pohřeb.

Nečekané omezení cestování pro cizince je nepříjemné pro lidi žijící na obou stranách hranice. „Lituji, že k tomu došlo. Vnímám to spíš jako symbolický, ale zbytečný krok, který podkopává vzájemnou důvěru. Důležité je, aby česko-německé hranice zůstaly otevřené pro nezbytný malý přeshraniční provoz,“ uvedl německý novinář Steffen Neumann, který jezdí do Česka často za prací. Na něj by se tak zákaz vstupu vztahovat neměl. Na rozdíl od tisíců turistů, kteří do Česka míří za výlety.

Jednou z nejvyhledávanějších oblastí je České Švýcarsko, které těží ze své polohy na hranicích. Do nejmladšího českého národního parku dorazí každoročně stovky tisíc turistů ze zahraničí, především z Německa. Ti by se nyní měli spokojit s návštěvou Saského Švýcarska. „Od začátku nouzového stavu šel turismus strmě dolů, faktické zavření hranic je posledním hřebíkem do rakve,“ přiblížil situaci v regionu skalních měst ředitel obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko Jan Šmíd.

Tuzemští turisté totiž nemají kde utratit peníze, restaurace i hotely a penziony jsou uzavřené, takže k trávení volného času volí jiná místa.

Podobná situace je také na Klínovci v Krušných horách, který vyhledávají turisté z obou stran hranice, a to nejen během zimních měsíců. „Zrovna před chvílí jsme potkali dva Němce, ale jinak je tu prázdno,“ potvrdil Deníku Jaroslav Duštíř z informačního centra Klínovec z Loučné pod Klínovcem.

Do tohoto oblíbeného horského střediska letos ale přijelo výrazně méně turistů, než na kolik jsou místní poskytovatelé služeb zvyklí. Stejně jako v jiných destinacích i zde chyběla především zahraniční klientela. „Uvidíme, jestli přijede ještě někdo na svátky, ale myslím, že pro letošek víceméně končíme,“ doplnil Duštíř.

Napilno nemají například ani pracovníci turistického centra v lázeňských Teplicích. „Jsou dny, kdy k nám během otvírací doby vůbec nikdo nepřijde. Teplice přišly o návštěvníky. Zvažujeme, co dál. Bez turistů teď nejde naši práci dělat,“ sdělila ředitelka společnosti VisitTeplice Pavla Lehnerová.

Paradoxní je, že Češi opačným směrem ještě v pátek 23. října odpoledne mohli bez problémů vycestovat. A to přesto, že Německo má v současné době v porovnání s Českem při přepočtu na počet obyvatel přibližně desetinu nových případů covidu denně. V příhraničních okresech je pak ten rozdíl ještě výraznější. Jediným omezením je doba, kterou mohou turisté z Česka v Sasku strávit. Saská vláda pobyt bez nutnosti podrobovat se testům na covid omezila na 24 hodin. Očekává se ale, že kabinet v Drážďanech, s ohledem na neustále se zhoršující situaci v Česku, znovu podmínky pro cestování projedná.

Oproti jarním měsícům, kdy na vybraných hraničních přechodech stály hlídky policie nebo armády a kontrolovaly všechny přijíždějící, jsou tentokrát všechny hraniční přechody průjezdné bez omezení. Ti, na něž se vztahuje některá z výjimek, mohou přejít z Německa do Česka i mimo hraniční přechody. „Kontrolu hranic jsme nezavedli. Policisté se ale budou na kontroly zaměřovat v běžném výkonu služby,“ uvedla mluvčí policejního prezídia Hana Rubášová.