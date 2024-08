Na tržnici Felixe Holzmanna v Litoměřicích se mohou nově konat kulturní, společenské, sportovní nebo charitativní akce. Umožňuje to nový provozní řád tržnice, který vydal místní úřad.

Pořadatelé akcí už mohou při vybírání místa pro svůj program přemýšlet i o prostoru tržnice Felixe Holzmanna přímo v městské památkové rezervaci. „Organizátoři mohou o pronájem prostoru požádat na radnici, schválení následně provede rada města,“ vysvětlil Václav Härting, vedoucí odboru správy nemovitého majetku města litoměřického úřadu, který má provoz tržnice v gesci. „Pronájem zájemci dostanou ve formě výpůjčky, tedy zdarma. Hradit budou pouze paušální poplatek za energie či využití toalet dle rozsahu akce,“ doplnil Václav Härting.

„Na tržnici je každý den veřejnosti k dispozici jeden stánek s čerstvým ovocem a zeleninou. Druhý je momentálně zavřený a město hledá vhodného provozovatele. Funguje zde také bistro, kde si můžete dát dobrou kávu se zákuskem, posedět v příjemném prostředí nebo přispět do kasičky, z níž výtěžek putuje do Fondu pro náhradní rodinnou péči. Každý pátek se zde konají farmářské trhy,“ shrnul současné využití prostoru Radim Tuček z odboru komunikace Městského úřadu Litoměřice.

Skutečnost, že se na tržnici mohou nyní oficiálně pořádat kulturní akce, vítá provozovatelka zdejšího bistra Lucie Seidl. „S kýmkoliv, kdo se tu rozhodne něco uspořádat, se ráda domluvím a bistro otevřu. Můžeme společně vymyslet i sortiment, který by se pro danou akci hodil. Bylo by fajn, kdyby to na takto hezkém místě více žilo,“ sdělila Lucie Seidl s tím, že pro akci budou veřejnosti zpřístupněny i toalety, které jsou v běžném provozu určeny pouze pro stánkaře.

Význam a návštěvnost tržnice F. Holzmanna pravděpodobně stoupne poté, co v září příštího roku zahájí svůj provoz Kulturní a kreativní centrum v budově bývalé Vojenské ubytovací a stavební správy, jež bude zároveň novým sídlem základní umělecké školy. „Tržnice bude v případě pěkného počasí vhodným místem k pořádání hudebních či divadelních akcí školy,“ podotkl starosta Litoměřic Radek Löwy.

Celoroční prodejní doba stánků na tržnici je od pondělí do pátku od 7 do 17 hodin a v sobotu od 7 do 12 hodin.

