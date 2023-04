Když vejdete do krámku v ulici 1. máje, je jasné, že vystavené výrobky patří k té části sortimentu, na kterých se podílely lidské ruce a nikoliv stroj někde v Číně. Co kus, to originál, od šperků po kravaty. Neoficiální spolek dam, které se daly dohromady, původně prodávaly individuálně na trzích.