Statisíce korun se v posledních letech daří shromáždit prostřednictvím Tříkrálové sbírky, kterou organizují tři farní charity na Litoměřicku. Do akce, která letos dovršila v rámci Česka 20. výročí a probíhá od 1. do 14. ledna, se zapojují desítky dobrovolníků a pracovníků charity. Skupinky koledníků byly vidět v terénu hned po Novém roce, mezi prvními byla skupina Farní charity Roudnice nad Labem, která oslovila účastníky novoročního výstupu na Říp.

Získané prostředky ze sbírky se rozdělí na podporu charitativních a sociálních projektů, nejvíce peněz zůstává v regionech, ve kterých se posbíraly. Částka získaná aktivitami Farní charity Litoměřice, Roudnice nad Labem a Lovosice loni přesáhla půl milionu korun. „V celé Diecézi litoměřické bylo letos zapečetěno na 1060 pokladniček, loni bylo sebráno do 972 kasiček 3,24 milionu korun. Co kasička, to obec nebo město,“ upřesnila koordinátorka sbírky v diecézi Veronika Vedejová.

Koleduje se ve všech městech a také v řadě obcí. „Ve všech místech budeme také kasičky po sbírce rozpečeťovat. První na řadě bude 13. ledna Štětí. Loni zástupci tříkrálových koledníků ze Štětí a jeho okolí předali Hospici sv. Štěpána v Litoměřicích darovací smlouvu na necelých 20 tisíc korun,“ doplnila Vedejová.

Slavnostní zahájení tříkrálové sbírky v rámci Farní charity Litoměřice proběhne dnes, 6. ledna, na Mírovém náměstí v Litoměřicích. Akce začíná v 16 hodin. Účastníky vyprovodí na cestu chlapecký pěvecký sbor Páni kluci a požehná jim litoměřický biskup Jan Baxant. „Peníze ze sbírky využijeme opět na nejžádanější materiální vybavení do našich zařízení a na nákup prostředků k ošetřovatelským službám,“ uvedla koordinátorka sbírky Farní charity Litoměřice Naděžda Kejkrtová.

Odměnu dostanou i koledníci

„Letos chceme například rekonstruovat koupelnu v našem Azylovém domě pro muže. Koledníkům chystáme po skončení akce poděkování formou bezplatného bruslení na litoměřickém zimním stadionu 18. ledna,“doplnila Naděžda Kejkrtová.

Na řipskou koledu v pondělí naváže dalších 12 skupin roudnické charity, aby obešly ulice a domácnosti v Roudnici, Budyni a ve 14 okolních obcích, které spadají pod Arcidiecézi pražskou. „Letos podruhé prodloužíme koledování o týden do 12. ledna. Díky tomu se loni do 70 kasiček nasbíralo rekordních 225 738 korun, o 14 736 korun víc než předloni. Před rokem se na koledování podílelo 108 dobrovolníků a 16 zaměstnanců naší charity, letos bude počet podobný. Poprvé se bude koledovat ve Mšeném–lázních a v okolních obcích, kde nám pomůže tamní ZŠ,“ sdělila ředitelka Farní charity Roudnice Marcela Lysáčková.

Vybrané peníze poslouží na vybavení a opravy domu se sociálními službami, na doplnění charitního šatníku a na individuální podporu rodin s dětmi v tíživé situaci.

Pro město Lovosice a 13 obcí v jeho působnosti bylo zapečetěno 38 kasiček. První korunky se do nich začaly sypat hned po Novém roce v obcích Klapý, Malé Žernoseky, Sedlec a Třebívlice. Dnes koledníci pokračují v obchůzkách ve Lhotce nad Labem, zítra například v Čížkovicích, Poplzích a Radovesicích. Od roku 2004, hned po založení Farní charity Lovosice, se tu podařilo získat prostřednictvím sbírky celkem 442 785 korun. „Část z letošní sbírky chceme využít na spolufinancování rekonstrukce našeho Azylového domu pro ženy a matky s dětmi v ulici Karla Maličkého. Druhou část chceme použít na nákup osmimístného automobilu potřebného na převoz našich klientů. Na první projekt půjdou i peníze z dobrovolného vstupného na Tříkrálový koncert 6. ledna od 17.30 v kostele sv. Václava v Lovosicích, kde se představí dva místní školní sbory a komorní sbor Cantica Bohemica,“ uvedl koordinátor sbírky Farní charity Lovosice Petr Urban.

Tříkrálový koncert proběhne také 9. ledna v kostele sv. Šimona a Judy ve Štětí. Dárci mohou přispívat na tříkrálové konto rovněž jednorázově či pravidelnými finančními dary na účet nebo formou dárcovské SMS. Bližší informace lze získat na www.trikralovasbirka.cz.