Na hlavu korunky, přes teplé oblečení přetáhnout dlouhé pláště a jde se. Po loňské pauze mohou lidé v ulicích regionu opět potkat tříkrálové koledníky se zapečetěnými kasičkami, do kterých od dárců vybírají příspěvky na pomoc těm nejpotřebnějším. Na oplátku trojice biblických panovníků nabízí radost, koledu a požehnání do nového roku.

Na Litoměřicku vyrazili první malí koledníci v neděli do Jenčic. V dalších dnech, až do 16. ledna, postupně zavítají i do ostatních obcí a měst. Mluvčí litoměřické Diecézní charity Eva Hadašová přiblížila, že kromě klasické koledy jsou i letos v několika obcích umístěné statické kasičky.

„V případě, že lidé nezastihli tři krále v ulicích a chtějí přispět do kasičky, je možné navštívit obecní úřady v Jenčicích, Ploskovicích, Velkých Žernosekách, Žitenicích a v Křešicích, kde máme statické kasičky umístněné až do 16. ledna,“ uvedla Hadašová a připomněla, že stejně jako loni mohou lidé darovat i on-line. Pokud chce někdo podpořit konkrétní Charitu, má možnost vybrat si z uvedených variabilních symbolů ke sbírkovému účtu ten její.

V Litoměřicích se jako první narodil chlapec. Dostal jméno Matouš

Charita v Roudnici nad Labem zahájila koledování tradičně 1. ledna na hoře Říp výstupem tří králů, kteří se tam zúčastnili bohoslužby. Jak přiblížila ředitelka Marcela Lysáčková, následující den se koledníci objevili také na tříkrálové mši svaté v roudnickém kostele Narození Panny Marie. V případě, že nebude vyhlášeno žádné vládní omezení, bude koleda na Podřipsku a Budyňsku pokračovat i v dalších dnech. Přímo v podřipské metropoli se tři králové budou pohybovat ve čtvrtek 6. a pátek 7. ledna a dále také přes víkend 8. a 9. ledna a 15. a 16. ledna.

Na Tříkrálovou sbírku můžete přispět několika způsoby:

• navštíví vás nebo potkáte Tři krále a přispějete do kasičky s logem Charity Česká republika

• přispět můžete do statických kasiček, které naleznete na úřadech, v kostelech či obchodech

• můžete darovat prostřednictvím Online koledy

• můžete zaslat dárcovskou SMS

• poslat bezhotovostní dar složenkou nebo převodem na sbírkový účet

„Kromě Roudnice nad Labem se bude koledovat i v Budyni nad Ohří a přilehlých obcích Bříza, Bechlín, Předonín, Dobříň, Charvatce, Kleneč, Mnetěš, Krabčice, Ledčice, Martiněves, Račiněves, Radešín, Mšené-lázně, Straškov-Vodochody,“ vyjmenovala Lysáčková s tím, že v těchto obcích budou chodit především o víkendech skupinky vytvořené z místních dobrovolníků.

I v regionu Roudnicka a Budyňska se lidé budou moci setkat se statickými kasičkami. Umístěné jsou na 22 různých místech, většinou na obecních úřadech či v obchodech. Jejich přesný seznam zveřejní Charita Roudnice na svém webu. Výtěžek sbírky plánuje Charita Roudnice nad Labem použít na úpravy azylového domu pro matky s dětmi, zajištění chodu charitního šatníku a pomoc rodinám s dětmi a osamělým lidem v těžké životní situaci.

Sraz traktorů i obtěžující bezdomovec. Podívejte se, které články loni bodovaly

Koledovat se bude také v dalších částech kraje. Oblastní charita v Ústí nad Labem se podle koordinátorky tamní Tříkrálové sbírky Radky Neprašové chystá vyrazit do ulic města a okolí a také bude mít na třech místech až do příštího týdne umístěny statické kasičky, kam dárci mohou přispět. Najdou je v Domácí lékárně u Hraničáře, v bezobalovém obchodě Špajz v Pivovarské ulici nebo v Ostrově dobré nálady v Pařížské ulici. „Koledníků je letos méně než v předešlých letech, ale i tak jsme rádi, že jsme letos mohli vyrazit,“ zmínila Neprašová.

Ústeckou charitu je možné podpořit také elektronicky. A na jejím Facebooku či webových stránkách je u zveřejněné koledy k dispozici i QR kód, jehož prostřednictvím mohou lidé poslat libovolnou částku. Pokud by se lidé s koledníky chtěli potkat přímo v ulicích, budou mít příležitost například ve čtvrtek 6. ledna v Trmicích, v úterý 11. ledna v Chabařovicích nebo Řehlovicích, nebo ve čtvrtek 6. a v pátek 7. ledna v Povrlech.

Výtěžek z letošní sbírky podle Neprašové poputuje do Centra pro rodinu Ovečka na nové vybavení herny a také vybudovaní komunitní zahrady, dále do farnosti v Trmicích, která peníze použije na akce pro nízkopříjmové rodiny a část také do Základní školy Vojnovičova pro pomůcky pro handicapované děti.

Kde na Litoměřicku potkáte tříkrálové koledníky z Diecézní charity Litoměřice?



Středa 5. 1.

Doksany, Brozany nad Ohří, Nové Dvory, Chvalín, Libochovice, Býčkovice Ploskovice, Těchobuzice, Třebušín



Čtvrtek 6. 1.

Třebenice, Velký Hubenov, Robeč, Rašovice, Kalovice, Lukov, Dubičná, Konojedy, Ličenice, Úštěk, Starý Týn, Držovice, Tetčiněves, Rochov, Vědlice, Habřina, Býčkovice, Ploskovice, Těchobuzice, Třebušín



Pátek 7. 1.

Chodovlice, Žitenice



Sobota 8. 1.

Mlékojedy, Velké Žernoseky, Polepy, Vrbice, Vrutice, Hrdly, Nučničky, Počaply, Křešice, Nučnice, Teplá, Levín, Třebušín, Trnovany, Libochovany, LTM-Miřejovická stráň, Skalice, Knobloška, Malíč, Chotiměř, Vchynice, Boreč, Bílinka, Režný Újezd, Radostice, Velký Újezd, Štětí, Počeplice, Chcebuz, Radouň-Čakovice, Veselý- Újezd, Hněvice, Brocno



Neděle 9. 1.

Kryštofovo Údolí, Maslovice, Mlékojedy, Velké Žernoseky, Polepy, Vrbice, Vrutice, Hrdly, Nučničky, Počaply, Křešice, Nučnice, Trávčice, Miřejovice, Štětí, Počeplice, Chcebuz, Radouň-Čakovice, Veselý-Újezd, Hněvice, Brocno



Pondělí 10. 1.

České Kopisty, Libotenice, Terezín



Úterý 11. 1.

Želkovice, České Kopisty, Libotenice, Terezín



Středa 12. 1.

České Kopisty, Libotenice, Terezín



Pátek 14. 1.

Bohušovice n. Ohří



Sobota 15. 1.

Bohušovice n. Ohří, Horní Řepčice