Doma je třídění odpadů jednoduché, nádoby na plasty a papír má v bytě kdekdo. Jakmile ale vyjedeme někam na výlet, míváme na sebe leckdy snížené nároky. Na vandru jen tak kontejner na separovaný odpad nepotkáme. A nosit si petky nebo konzervy domů v batohu se každému nechce. O to víc potěší, že ve skiareálech severozápadních Čech na separaci odpadu myslí. Jsou tu tak v nadcházející zimní sezoně připraveni nabídnout zodpovědným lyžařům ten komfort, že jejich zavazadlo nebo kufr auta zůstanou při odjezdu domů prosty odpadů.

Častým hostem sjezdovek v regionu je slečna Milena z Ústí. Ve svém každodenním životě je vášnivá lyžařka zároveň přesvědčenou milovnicí přírody. „Doma separuji všechno. Na horách je to pochopitelně obtížnější. Co ale nejde vytřídit, vezu v batohu zpátky,“ vylíčila 24letá studentka. Tak jako ona se však nechovají zdaleka všichni lyžaři. „Nejen že je někdo schopný hodit petku do komunálu. Viděla jsem i ty, kteří ji hodili rovnou na sníh,“ pozastavila se Milena.

Na třídění odpadu dbají především velké české skiareály, které se zapojily do projektu Třídíme na sněhu. Zrežírovala ho společnost Eko-kom, která v zemi provozuje systém sběru a recyklace obalových odpadů. V minulých letech se do programu zapojil i krušnohorský skiareál Klínovec. Tuto sezonu v tom ale nepokračuje. Třídění se tady rozhodli řešit sami. „Projekt je určitě účinný a vede všechny návštěvníky správným směrem. Nicméně z více důvodů se snažíme zlepšovat vlastní řešení třídění odpadů,“ vysvětlila Hana Hoffmannová z klínoveckého skiaerálu.

Rozložitelné obaly

Před letošní sezonou tady investovali do nákupu popelnic na tříděný odpad, které budou stát u každého frekventovaného místa. V „zelené“ linii tady ostatně jdou ještě dál. „Už druhou sezonu pokračují i naše gastro provozy v dlouhodobém plánu odbourání jednorázových plastů. Nakupují se pouze rozložitelné ekoobaly jako tácky či hrnky i ubrousky a příbory. Postupně omezujeme počty plastových brček a kelímků, do budoucna je budeme chtít eliminovat úplně,“ vylíčila Hoffmannová.

Na třídění odpadu myslí i v božídarském rodinném areálu Novako. „Na to, co se u nás prodává, tedy plasty a plech od nápojů, máme separátní koše. Na Božím Daru je hodně dobře vybudovaný tříděný odpad, lidé jsou tady na to naučení,“ řekla Pavlína Nováková z Novaka.

Jak je to ale s disciplínou lyžařů? „Samozřejmě ne všichni jsou ukáznění, je to v každém z nás. Buď se o přírodu staráme s respektem a odpovědností, anebo nikoli. Je spousta lidí, kteří plechovku nebo plast hodí do normálního odpadu, nebo dokonce na zem. Ale je také spousta lidí, kteří třídí,“ je přesvědčená Nováková.

A jak si stojí lyžovačky blíž krajské metropoli? U malé sjezdovky v Tisé na Ústecku má kontejnery na separovatelné odpady obec. „Většinou k nám jezdí rodiny s dětmi a s tříděním nemají problém,“ konstatoval Jiří Turek z provozu zdejšího vleku. V režii obce je také odpadové hospodářství i jeho separování pod sjezdovkou na Telnici. „U vleku jsou koše, ty likvidujeme, není s tím problém,“ řekl Jindřich Holinger z telnického skiareálu s tím, že v obci jsou i popelnice na papír a plasty.

Další možnost vyhodit odpadky mají lyžaři u jednotlivých občerstvovacích zařízení v areálu.