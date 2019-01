Litoměřice – Třicet litoměřických sportovních oddílů se v sobotu 4. října prezentovalo na hřišti Základní školy v Havlíčkově ulici v Litoměřicích.

Sportovní jarmark na ZŠ Havlíčkova v Litoměřicích | Foto: Eva Břeňová

Za pěkného počasí se zde uskutečnil vůbec první „Sportovní jarmark", jehož cílem bylo poskytnout dětem a jejich rodičům informace o náplni a náročnosti tréninků, prezentovat jednotlivé sporty a pochlubit se dosaženými úspěchy.



Děti zaujala možnost si vše vyzkoušet. Zkoušely proto judistické žíněnky, veslařský trenažer, horolezecké potřeby, bojová umění, šerm, kolektivní sporty apod. Zástupci Fakulty tělesné výchovy a sportu pomocí přístroje prováděli analýzu stavby těla a radili, jaký druh sportu je pro dítě s ohledem na jeho fyzické předpoklady nejlepší. Nechyběly ani sportovní soutěže a další doprovodný sportovní, ale i kulturní program.



„Šlo o první ročník akce, která teprve vstoupí do povědomí lidí. Proto účast nebyla až taková, jak bychom si bývali přáli. Bylo ale úžasné vidět, kolik sportovních klubů v Litoměřicích máme a jakých úspěchů již jejich členové dosáhli. V příštím roce jarmark obohatíme o burzu sportovního oblečení a vybavení," uvedla Rita Vlčková, koordinátorka projektu Zdravé město Litoměřice, které bylo společně se Sokolem Pokratice, Slavojem Litoměřice a ZŠ Havlíčkova organizátorem akce.



Sportovní jarmark byl součástí kampaně Move Week, jejímž cílem je do roku 2020 zapojit do pravidelného sportování sto miliónů Evropanů.