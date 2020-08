Od 1. září dojde ke změně otevírací doby tří pošt na Litoměřicku. S úpravou pracovní doby musí počítat lidé v Libochovicích, Úštěku a na poště v Pokratické ulici v Litoměřicích.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

Nově budou mít uvedené pošty otevřeno vždy v pondělí a ve středu od 10 do 12 a poté od 13 do 18 hodin. V ostatní všední dny to bude vždy od 8 do 12 a od 13 do 16 hodin.