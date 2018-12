Litoměřice /ANKETA/ – Litoměřické vánoční trhy v neděli končí. Ne každému vyhovuje jejich masový ráz, podle pořadatelů je ale komornější verze scestná.

Na bohatý program o víkendu lákají Vánoční trhy. Možná trhnou návštěvnický rekord ze zahájení a koncertu Vladimíra Hrona minulou sobotu. V neděli 23. prosince trhy skončí. O jejich podobě nedávno diskutovali zastupitelé, ne všem se líbí.

Opoziční zastupitel Petr Panaš (Strana zelených) v Hradu 6. prosince připomněl, že dřív trhy pořádala Městská kulturní zařízení. Nadhodil, že by se to mohlo vrátit. „Setkávám se s názorem, že trhy jsou zbytečně dlouhé a příliš komerční. Někteří lidé by měli představu něčeho intimnějšího,“ podotkl a do pléna dal otázku, jestli pro Zahradu Čech, která trhy připravovala letos pošesté, nejde už víc o povinnost než radost.

Pro komornější ráz akce by byla také další členka Zelených Lenka Simerská. Podle ní by se na trzích i s podporou participativního rozpočtu mohli zviditelnit místní umělci. K otevření tématu se připojil Tomáš Sarnovský (opoziční ANO). „Jako největší problém vnímám to, že se na velkém prostranství nejsou lidé schopni potkat,“ míní Sarnovský. K úvaze proto dal přesunout akci na Kostelní náměstí nebo na nově zrekonstruovanou tržnici.

Zahradu Čech prý trhy nadále baví. Jde o nevýnosnou akci, která díky příspěvku města není ztrátová. „Primárně ji děláme pro malé děti,“ podotkla ředitelka společnosti Michaela Mokrá. Představu komornějších trhů jinde ve městě považuje za scestnou. „Dělat to na místě, kam se vejde tři a půl stánku, nemá smysl. To ať si každý řeší individuálně. Městské trhy by měly probíhat na náměstí, kde se život města soustředí.“

Proti komornějším trhům v režii města se z kapacitních důvodů postavil i ředitel Technických služeb Ivo Elman. „Kromě Mírového náměstí se nám vánoční trhy a hlavně rozsvěcení vánočního stromu nikam jinam nevejdou. Bývá tam přítomno 1 500 až 1 800 lidí,“ upozornil Elman.

Lze využít i další místa

Jednatel Zahrady Čech, koaliční zastupitel a místostarosta Lukas Wünsch (Severočeši Litoměřice) po podnětech opozičních zastupitelů připustil, že by asi nebyl problém udělat zábor i na jiných místech města, aby tu vedle hlavních trhů fungovaly i komornější vánoční akce.

Zájem stánkařů o účast na vánočních trzích v Litoměřicích je podle ředitelky stabilizován. „Jsme schopni obsadit veškerou kapacitu stánků po celou dobu,“ uvedla Mokrá. Zahrada Čech si na trzích ponechává exkluzivitu prodeje svařáku a staročeského trdla, aby mohla doplatit kulturní program. Kromě jednotných dřevěných budek ve středu náměstí, které si prodejci můžou pronajmout, mají po okrajích někteří své vlastní stánky. Letošnímu mottu Hvězdné Vánoce je podřízena podoba naučných tabulí, dekorace budek, fotokoutek i workshopy pro děti.

Náklady Zahrady Čech na akci trvající 10 dní jsou 320 tisíc korun, od města na ně dostala dotaci 150 tisíc. „V Lovosicích trvají trhy dva dny, město stojí 70 tisíc. V Roudnici mají trhy jen jeden den za 50 tisíc od města,“ srovnal Wünsch a dodal, že společnost výměnou za podporu města na trzích poskytuje prostor jeho příspěvkovkám i litoměřickým neziskovkám v sociálním sektoru.

Co nabídnou vánoční trhy o víkendu?V sobotu od dvou zahraje Štěpánčino divadlo, pak si děti zaskotačí na diskotéce. Ve čtyři nepropásněte mladou zpěvačku s nezaměnitelným hlasem Kamilu Nývltovou. Můžete si ji pamatovat ze soutěže X Factor. V neděli v 15.30 hodin z trhů zamíří živý betlém na Dóm. V šest světelnou šou tmu prozáří skupina Vox Luminas.

Podrobný program najdete na www.zahradacech.cz.