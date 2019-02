Podobně jen 36 procent lidí si dokáže spočítat, zda je pro ně na spořicím účtu výhodnější měsíční, nebo roční úrok, téměř čtyřicet procent pak nemá žádné úspory na důchod.

Asociace o tom informovala v souvislosti s vyhlášením soutěže žáků základních škol ve finanční gramotnosti European Money Quiz, která probíhá do konce března.

Při posledním měření indexu finanční gramotnosti dosáhli Češi jen lehce nadpolovičního počtu bodů. „Jejich znalosti se bohužel příliš nemění a jsou spíše průměrné. Často je to proto, že si ke světu financí vybudovali negativní vztah,“ konstatuje mluvčí asociace Monika Petrásková. „Peníze pro nás znamenají v horším případě rovnou problémy, a v tom lepším jen počty a spoustu neznámých pojmů,“ dodala. I proto je podle ní dobré začínat s finančním vzděláváním už v dětství.

Desetiletý posun

O něco optimističtější je David Šmejkal z Poradny při finanční tísni, podle nějž z dlouhodobého hlediska k pozitivnímu posunu došlo. „Za posledních deset let se to mírně zlepšilo, a to jak ve schopnosti spořit, tak ve výběru úvěrů. Ale bylo to tvrdě vykoupené chybami,“ míní Šmejkal.

Lidé si podle něj nyní dávají větší pozor na ty nejproblematičtějí půjčky a více si i vytvářejí rezervy třeba pro případ ztráty zaměstnání.

I přesto se ale v Česku stále řada lidí potýká s dluhy, ze kterých jen těžko hledá cestu. V exekuci je zde přes 860 tisíc lidí. A půl milionu z nich má dokonce tři a více exekucí.